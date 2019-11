Un àrbitre debutant pel partit a Ponferrada

La Federació Espanyola de futbol ha fet públiques aquesta tarda les designacions dels àrbitres per aquesta pròxima jornada. L'encarregat de dirigir el partit del Girona de diumenge al camp del Ponferradina (12:00) és González Esteban. El basc s'estrena enguany a Segona A i no ha dirigit mai cap partit als gironins. El de Barakaldo, de 34 anys, té una mitjana de gairebé 5 targetes grogues per partit i encara no n'ha ensenyat cap de vermella en els cinc partits que ha xiulat a Segona A. El balanç, de moment és de dues victòries locals i tres de visitants. Al VAR hi haurà el també basc Vicandi Garrido, que va expulsar Àlex Granell al camp de l'Oviedo.