Dani Nieto conquereix la Copa Sud-americana amb l'Independiente del Valle

Amb 28 anys, Dani Nieto ja no és aquell noi introvertit que l'estiu del 2011 va aterrar a Montilivi cedit per l'Espanyol. Era la seva primera experiència al futbol professional després de brillar al filial periquito (15 gols). Al Girona, Nieto va ser víctima d'un any convuls amb Josep Delgado fent i desfent, desbocat. Tot i això, Nieto va tenir temps per ensenyar la gran qualitat que tenia a la cama esquerra. El mallorquí va disputar 35 partits i va marcar 7 gols amb la samarreta blanc-i-vermella. Tancada l'etapa al Girona, Nieto va passar per l'Alcorcón (12-13), Barça B (13-14), Eibar (14-15 a Primera), Skoda Xanthi grec (15-16) i Numància (17-19). El passat mes de juny una inesperada trucada de l'entrenador Miguel Ángel Ramírez va suposar un abans i un després a la carrera de Nieto. El tècnic canari volia fitxar-lo per l'Independiente del Valle, un club punter de l'Equador que disputava la Copa Sud-americana, la segona competició continental americana, equivalent a l'Europa League.

Nieto s'ho va rumiar una mica abans de llançar-se de caps a l'aventura. Mig any després, aquest cap de setmana, Nieto celebrava el títol de la Copa Sud-americana. «Guanyar aquest títol és el millor que m'ha passat a la meva carrera», diu eufòric mentre encara duren les celebracions a Sangolquí, la ciutat del club. L'IdV va superar Colón de Santa Fe (3-1) a la final disputada a Asunción.

Nieto tornava a somriure després d'uns anys complicats sobretot també arran d'una lesió de lligaments creuats del genoll amb el Numància. «Jugar partits de competició internacional no és fàcil, encara que sigui a Sud-Amèrica. Per mi és una motivació extra i també és important per al currículum professional», explica. El balear confessa que quan va rebre la trucada de l'entrenador s'ho va pensar una mica. «Vam parlar-ne amb la família i vam veure que era una bona opció perquè podria jugar la Copa Sud-americana. Vaig decidir fer el pas. Era complicat. Calia posar-hi valentia però de moment tot està sortint d'allò més bé», subratlla. Nieto confessa que coneixia «ben poc» de l'IdV «Em vaig informar i vaig descobrir que és un club amb una gran estructura», diu Nieto. «L'estil de joc em va seduir. Ho vaig veure com una bona opció per sortir d'Europa i jugar partits internacionals, cosa que aquí ho veia molt complicat», destaca.

Amb contracte fins al desembre del 2020 Nieto ja té un lloc a la història de l'IdV gràcies al gol que va permetre eliminar Idependiende de Avellaneda i classificar-se per les semifinals. A la final contra Colón però, no va tenir minuts. «Sempre et queda l'espina de no haver jugat però estic molt content de la meva aportació i del gol als quarts de final», diu un Nieto il·lusionat perquè el títol permetrà IdV jugar la temporada vinent la Copa Libertadores, la màxima competició continental de Sud-Amèrica. El futur ja es veurà, tot i que un cop acabi contracte li agradaria tornar a Europa i poder tornar a la Primera Divisió espanyola.