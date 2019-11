Mojica s'estarà dues setmanes de baixa

Divendres, durant la mitja part del partit contra el Tenerife, Johan Mojica va avisar Josep Lluís Martí d'unes molèsties a la cama esquerra. El tècnic balear no va pensar-s'ho gens i el va deixar a la banqueta situant Jairo de lateral i fent entrar Samu Sáiz. Les molèsties van fer també que diumenge la Federació Colombiana desconvoqués Mojica de la llista per disputar contra Perú i Colòmbia d'aquest cap de setmana. Tot feia pensar que Mojica es perdria el partit a Ponferrada i ahir el Girona va confirmar que no només no serà al Toralín sinó que també serà baixa la següent jornada contra el Fuenlabrada a Montilivi. Mojica pateix una lesió al semimembranós de la cama esquerra que el farà estarà un parell de setmanes fora de combat.

Mojica s'afegeix a les baixes per lesió d'Aday, Miquel, Coris i Jozabed, de Gumbau per sanció i de Stuani, amb la seva selecció. Juanpe podria reaparèixer. Sense Mojica, Brian Oliván es perfila com el titular al lateral esquerre diumenge a Ponferrada.