El Ponferradina espera amb cares conegudes

Després de fer el ple en els dos primers partits amb Josep Lluís Martí a la banqueta, el Girona visitarà diumenge el Toralín a la recerca de la tercera victòria consecutiva. Ponferrada va recuperar al mes de juny la categoria de plata en el play-off contra l'Hèrcules. Enrere quedaven tres anys de travessia pel desert a Segona B. L'adaptació a la nova categoria no ha estat difícil per un club modèlic en la gestió econòmica. Sota la batuta de l'exdavanter basc, Jon Pérez, Bolo, a la banqueta, el Ponferradina és vuitè a amb només un punt menys que el Girona i, malgrat tenir ben clar que l'objectiu és únicament la permanència, somia continuar donant guerra entre els millors de la categoria. A les files del conjunt del Bierzo, els gironins s'hi trobaran un vell conegut que fa ben pocs mesos compartia vestidor amb ells, Maxi Villa. El lateral dret uruguaià propietat del Girona va ser cedit a Ponferrada els darrers dies del mercat arran de l'arribada de Calavera. En el contracte de cessió, el Girona no hi va incloure la clàusula de la por i, per tant, podrà jugar diumenge.

El nom de Maxi Villa de ben segur que és familiar als aficionats gironins. El carriler uruguaià va arribar a Montilivi l'estiu del 2017 amb 20 anys cedit pel Nacional de Montevideo. Tant Villa com Romero van fer la pretemporada amb el Girona a Manchester tot i que van jugar a Segona B amb el Peralada. Villa va ser un fix i un dels destacats del filial aquell curs (17-18) amb qui va jugar 33 partits (1 gol). El bon paper li va servir perquè Machín el fes debutar amb el Girona en un partit de Copa al camp del Llevant (1-1).

Acabada la temporada, Villa va tornar a Nacional però al mercat d'hivern del curs passat (18-19), el Girona va decidir recuperar-lo i comprar-lo en propietat. Villa va tornar al gener al Peralada, amb qui va disputar 16 partits i no va poder evitar el descens. Amb contracte fins el 2022, aquest estiu, l'uruguaià va estar a les ordres de Juan Carlos Unzué durant tota la pretemporada fins que l'arribada de Calavera va fer que acceptés una cessió al Ponferradina. Villa va arribar al Bierzo amb l'equip fet i poc temps per demostrar res a Bolo que ja tenia un lateral titular, Son. Tot i això, les ganes i l'ambició de l'uruguaià han fet que ja hagi disputat un total de 4 partits amb la Ponfe alguns fins i tot per l'esquerre.

Villa no és l'únic nom del Ponferradina que resulta familiar a l'afició gironina. Al conjunt del Bierzo també hi juga el garrotxí, Òscar Sielva, nebot de l'exjugador blanc-i-vermell Toni Sielva (1988-90). Sielva, de 28 anys, ha trobat a Ponferrada l'estabilitat i la regularitat desitjada després d'uns anys fent tombs per Segona B. Considerat la perla del planter de l'Espanyol, amb qui va debutar amb 17 anys de la mà (2008-09), entre les lesions i la poca confiança dels tècnics Sielva no va tenir continuïtat a Cornellà. Després cessió poc productiva al Cartagena (09-10) va tornar a l'Espanyol B (10-12) abans de desvincular-se'n per fitxar pel filial del Màlaga (12-13) primer i pel del Swansea gal·lès després (13-14). L'Olot li va obrir les portes de casa i s'hi va estar un curs (14-15) abans de començar un tour per la categoria de bronze sempre sent important als seus equips. Marbella (15-16), Somozas (16-17) i Rápido de Bouzas (17-18) van ser els seus equips abans que el Ponferradina el rescatés fa dos estius per intentar l'assalt a l'ascens. Sielva va aterrar al Bierzo juntament amb Trigueros i Kaxe, també del Rápido que es va quedar a les portes de fer la promoció a 2a A. L'aposta va sortir bé i Sielva i el Ponferradina van tornar a Segona A. Enguany, deu anys després del seu debut a la categoria, és indiscutible (15 partits).