LaLliga fa públics tres horaris de Segona d'una tacada

LaLliga ha fet públics aquesta mateixa tarda els horaris de fins a tres jornades de la Segona Divisió A: de la 20 a la 22, ambdues incloses. D'aquesta manera, el Girona ja coneix el dia i l'hora dels partits contra el Numància, Mirandés i Rayo Vallecano.

A Los Pajaritos, els de Pep Lluís Martí hi jugaran el divendres 13 de desembre a les 9 de la nit. El matx s'oferirà en directe pel canal GOL. Una setmana després, el Girona rebrà el Mirandés a Montilivi. Serà el diumenge 22 del mateix mes de desembre a les 8 del vespre. Passada l'aturada per les vacances de Nadal, l'equip es desplaçarà fins a Vallecas per veure's les cares amb el Rayo Vallecano. Serà el dissabte 5 de gener, a les 4 de la tarda.