La propera Junta d'Accionistes serà el 18 de desembre

La ja tradicional Junta General Ordinària i Extraordinària d'accionistes del Girona es celebrarà el proper dimecres, 18 de desembre, a les 12 del migdia en primera convocatòria (la segona seria l'endemà a la mateixa hora). La junta tindrà lloc a l'estadi de Montilivi, on es tractaran diversos aspectes. Un d'ells serà l'aprovació dels comptes anuals corresponents a la temporada passada, la 18/19, i també a l'exercici tancat el 30 de juny del 2019. Igualment, es donarà a conèixer i se sotmetrà a votació el pressupost per al curs present, el 19/20, després del retorn a Segona divisió. Segons informa el club, podran assistir-hi tots aquells accionistes que acreditin ser titulars d'almenys 1.784 accions inscrites al seu nom i ho han d'avisar amb cinc dies d'antel·lació com a mínim. Tots aquells que tinguin un número inferior d'accions es podran agrupar sempre i quan aconsegueixin arribar al número exigit perquè així puguin assistir a la junta. Igualment, els que tinguin dret d'assistència però per la raó que sigui no puguin ser-hi el mateix dia 18, tindran la possibilitat com sol passar en aquests casos de de ser representats per una altra persona.