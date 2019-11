«Espero tenir l'oportunitat de jugar i poder demostrar coses al club on vull tornar»

Amb contracte amb el Girona fins al 2022, Maxi Villa viu enguany la seva primera experiència completa a la Lliga. Ho fa al Bierzo, on mira d'acumular el màxim de minuts per aprendre i agafar experiència per poder tornar al Girona l'estiu vinent més fet. Després d'una temporada i mitja al Peralada i, tot i fer la pretemporada a les ordres d'Unzué, a finals d'agost veient que arribava Calavera i el lateral quedaria ple va decidir buscar una cessió. De moment ha jugat 4 partits i espera que el de diumenge sigui el cinquè per poder demostrar al Girona que té condicions per ser tingut en compte amb vistes al futur.



El partit de diumenge l'encara com qualsevol altre o serà especial per a vostè?

El preparo de la mateixa manera que els altres, però és clar que és un partit molt especial perquè al Girona hi ha companys que conec de fa molts anys.

No tenir la clàusula de la por li dona possibilitats de jugar.

Sí. Espero tenir l'oportunitat. A més a més, és una bona chance per ensenyar-me i demostrar coses al club on vull tornar i jugar.

Qui va decidir no incloure la clàusula?

Ho vaig demanar jo. Considerava que era un partit especial i bonic per jugar i no volia perdre-me'l.

Que jugui o no ara ja és cosa de Bolo, l'entrenador.

Sí, això ja no depèn pas de mi.

De moment ha participat en quatre partits. Està satisfet?

És el meu primer any i estic molt tranquil. Intento aprendre cada dia i anar millorant per estar a l'altura del que em demana el míster i així poder gaudir de més minuts.

He vist que fins i tot ha jugat de lateral esquerre.

Sí! Dues vegades i també un partit de central. Soc aquí per aprendre, ho tinc claríssim. Jugaré on em digui l'entrenador. Si cal de davanter, també.

El Ponferradina ha començat molt fort i es mou per la part capdavantera de la classificació. Es veuen amb opcions d'aspirar a quelcom més que la salvació?

Nosaltres creiem que podem guanyar qualsevol equip i, si continuem d'aquesta manera, acabarem a dalt. Tot i això, no hi pensem. Anem partit a partit a competir sempre.

Signa l'ascens del Girona i la permanència del Ponferradina?

Sí, oi tant! És clar que sí. Nosaltres tenim un bon equip i estem en una bona dinàmica lluitant contra els favorits. Tant de bo podem acabar més amunt també.

Va arribar pràcticament el darrer dia del mercat. S'ha integrat bé al grup?

Sí. Afortunadament hi ha un vestidor molt bo. S'ha mantingut la base de l'ascens i hi he entrat bé de seguida. M'ha acollit molt bé tothom.

L'arribada de Calavera va precipitar la seva sortida del Girona?

Quan vaig signar pel Ponferradina ell encara no havia arribat però l'operació ja s'estava coguent. Va sortir la possibilitat de venir aquí, vam parlar amb en Quique (Cárcel) i vam quedar entesos que sortir era una bona opció. Tenia altres propostes de Segona A.

Manté contacte amb jugadors del Girona?

Sí, amb la majoria! Ara amb les xarxes socials és més fàcil.

Amb Santi Bueno també van coincidir al Peralada.

Ui, en Santi és com un germà per a mi. Tenir-lo en contra al terreny de joc serà d'allò més especial.

S'havien enfrontat mai?

Sí. No serà pas la primera vegada perquè ja ho vam fer en un Nacional-Peñarol, el clàssic de l'Uruguai quan érem juvenils. Vam quedar 1-1 i vam acabar tots dos descontents amb el resultat. Ens coneixem d'haver estat plegats a la selecció sub-20 uruguaiana.

Què li explica Bueno? Està impacient per tenir minuts?

És un grandíssim jugador. Està tranquil i s'entrena bé. Estic convençut que l'oportunitat li acabarà arribant.

El veu fent de migcentre defensiu?

Quan era juvenil era la seva posició.

Com era compartir vestidor amb Stuani?

Em va ajudar moltíssim. És un compatriota amb molta experiència que sempre em guiava pel bon camí.

El Girona sense ell és més vulnerable?

Els números ho diuen tot i que el Girona té una gran plantilla i qui surti també serà de nivell.

Li hauria agradat retrobar-se amb en Chicho?

És una persona molt important a la meva carrera. Va ser un dels responsables que tornés al gener passat. Li tinc una gran estima i m'hauria agradat que les coses li haguessin anat bé. A més a més, estima molt el club i segur que tindrà una altra oportunitat.

El veu entrenant el Girona en un futur?

Sí. Ha demostrat tenir nivell. Al primer any al Peralada ens va agafar quasi descendits i vam acabar líders de la segona volta. Té les idees clares i a mesura que agafi experiència estarà preparat per dirigir el primer equip.

Quin és el seu millor record de l'etapa al Girona i Peralada?

El debut amb el Girona a la Copa al camp del Llevant (2017-18). Serà per tota la vida.