El Girona ja té el calendari definit fins després de les vacances de Nadal

El Girona ja coneix tots els horaris que l'esperen d'aquí a passat Reis. La Lliga va fer públiques ahir a la tarda d'una tirada les dates i hores de les dues jornades que restaven per saber de la primera volta (Mirandés i Numància) i de la primera de la segona volta (Rayo). D'aquesta manera, el Girona visitarà Sòria per enfrontar-se al Numància el divendres 13 de desembre a les 9 del vespre en el que pot ser un partit amb un ambient gèlid a l'estadi de Los Pajaritos. El cap de setmana següent, tocarà partit a Girona amb la visita del Mirandés el diumenge 22 de desembre (20.00). Serà l'últim partit de la primera volta i després hi haurà l'aturada per les vacances de Nadal. En el retorn a la feina, el dia 5 de gener, el Girona visitarà Vallecas a les quatre de la tarda (16.00) per enfrontar-se al Rayo Vallecano.

D'aquesta manera, doncs, el Girona ja té el camí traçat de les properes set jornades de Lliga. El primer compromís és diumenge (12.00) al camp del Ponferradina. La setmana entrant, els gironins rebran per primera vegada el Fuenlabrada a l'estadi. Serà el diumenge 24 a les sis (18.00). El següent partit serà a La Romareda contra un Saragossa que enguany sembla decidit a lluitar de debò per tornar a Primera. El partit es jugarà el dissabte 30 a les nou del vespre (21.00). El Lugo serà el següent rival dels de Pep Lluís Martí. La visita dels gallecs serà el diumenge 8 de desembre (12.00). Després d'enfrontar-se al Lugo, el calendari dibuixa els partits contra el Numància a Los Pajaritos (divendres 13 a les 21.00), el Mirandés a Montilivi (diumenge 22 a les 20.00) i el Rayo Vallecano a Madrid (diumenge 5 de gener a les 16.00).