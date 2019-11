La vint-i-tresena penya oficial del Girona (comptant les que hi ha a Catalunya i també a l'estranger) ja és una realitat. S'hi ha afegit aquesta mateixa setmana i es tracta de la Penya Tramuntana Gironina. Té la seva seu al Bar Sindicat de Navata, a l'Alt Empordà. «Moltes gràcies, Girona, per rebre'ns amb els braços oberts i per deixar-nos format part d'aquesta gran família. Som-hi!», es podia llegir al seu perfil de Twitter.