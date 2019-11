Jon Pérez, «bolo»: «Stuani no hi és però el Girona té una bona plantilla per suplir-lo»

Jon Bolo, entrenador del Ponferradina, va comparèixer ahir davant dels mitjans de comunicació per valorar el partit que demà el seu equip i el Girona disputaran al Toralín. Va parlar de l'absència de Cristhian Stuani, màxim golejador del campionat. «És un futbolista molt important, tots sabem quina és la seva qualitat i la facilitat que té per fer gol. Però el Girona té una plantilla molt bona per poder-lo suplir. El que jugui es voldrà reivindicar i deixar-se veure». També se li va preguntar per si la blanc-i-vermella és la millor plantilla de la categoria. «Els números són una cosa, però això s'ha de demostrar al camp. Sabem que ens enfrontarem a un gran rival que es troba en un molt bon moment, però serem onze contra onze. Demostrarem que som un gran equip i els plantarem cara».