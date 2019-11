L'amenaça té nom i cognoms

Si diuen que l'edat és només un número, Yuri de Souza ha decidit que la millor manera per seguir gaudint d'allò que més li agrada és agafar-s'ho al peu de la lletra. Té 37 anys, però està en plena forma, com el primer dia. És, ara mateix, la principal amenaça d'un Ponferradina que ha tornat a Segona A amb ganes de donar guerra. Tant és així que, juntament amb el Fuenlabrada, s'ha guanyat, merescudament, ser considerat la gran revelació d'aquesta temporada. Fa sis jornades que no perd i això s'ha produït gràcies, en part, a l'olfacte d'un Yuri que viu un moment dolç. El brasiler és tota una institució al club del Bierzo. Perquè és el capità de la primera plantilla i també perquè hi suma onze temporades, amb un parèntesi breu per tastar el futbol xinès. Allà, al Qingdao Huanghai de la segona categoria, es va quedar a les portes del descens i hi va signar uns bons números. Si fa no fa, allò que ha anat repetint al llarg de la seva carrera. Aquest curs no és una excepció i el primer terç l'ha completat amb uns guarismes notables. Suma vuit gols i ha aconseguit quelcom que mai havia sigut capaç de fer encara: enllaçar cinc partits seguits veient porteria. Ha marcat sense aturador contra l'Extremadura, Numància, Rayo, Màlaga i Racing; partits en què el seu equip mai ha perdut. Arriba a la cita de diumenge, per tant, en ratxa.

Ara bé, coses de la vida. Tot i haver-s'hi enfrontat en sis ocasions, Yuri de Souza mai li ha fet un gol al Girona. Ni en les dues victòries que ha viscut al Toralín (2-0 i 3-0), ni tampoc en l'empat (1-1) que es va viure la nit de Reis del 2014. I molt menys en les derrotes contra els catalans: 3-0 i 4-0 a Montilivi i 1-2 al Bierzo. El 0-1 del 2016, resultat que va suposar el descens del Ponferradina i la classificació per al play-off dels gironins, el va viure des de la distància perquè feia pocs mesos que havia decidit canviar d'aires i fer les maletes per marxar cap a la Xina. És, amb molta diferència, el màxim anotador del seu equip. Són 8 gols, que deixen molt enrere els 3 d'Álex Aizpuru «Kaxe», i els 2 de Larrea, Pablo Valcarce i Isi Palazón. A més arriba al partit de demà «al cent per cent», com bé explicava ahir el seu entrenador, Jon Pérez, Bolo. Queda avisat el Girona que, això sí, ha millorat els seus registres defensius. Les últimes tres jornades només ha rebut un gol (al camp de l'Extremadura), aturant així la sagnia que mostrava just abans de la destitució de Juan Carlos Unzué.

En cinc temporades diferents, Yuri de Souza ha superat la barrera dels 20 gols. El seu sostre arribava el curs 11/12, ja a Ponferrada, tot i que llavors jugant a la Segona Divisió B. Va ser un dels principals artífexs de l'ascens marcant 27 gols. N'ha fet també 24 i 23 vestint la samarreta del Pontevedra, de nou a la categoria de bronze. Aquells dos anys va coincidir a Pasarón amb el seu germà Ígor de Souza, dos anys més gran i qui curiosament va vestir la samarreta del Girona. Va ser ara fa poc més d'una dècada. Aterrava al mercat d'hivern del 2009 per reforçar l'atac d'un equip que just havia tornat a Segona A. Al llarg de 15 partits va fer 3 gols i si no va tenir més continuïtat i protagonisme va ser per les lesions.