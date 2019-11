Pep Lluís Martí: "El club ha fet un esforç per tenir jugadors com Stuani i és injust que la Lliga no s'aturi"

Després d'aconseguir sis punts de sis en l'estrena de Pep Lluís Martí a la banqueta, el Girona posa rumb cap a Ponferrada per buscar la tercera victòria consecutiva. Per al partit de demà al Tolarín (12.00 hores), però, el tècnic balear compta d'entrada amb diverses adversitats. El seu killer Cristhian Stuani està reunit amb la selecció d'Uruguai; Aday Benítez, Johan Mojica, Jozabed Sánchez i Sebas Coris estan lesionats; i Gumbau tampoc hi serà per acumulació de targetes grogues. Ignasi Miquel continua fora de la convocatòria tot i haver tornat als entrenaments gairebé dos mesos i mig després de lesionar-se, mentre que la bona notícia és que Juanpe Ramírez pot reaparèixer.

Amb nombroses baixes, una de les principals novetats per afrontar el duel contra el Ponferradina és l'entrada de Jofre Cherta a la convocatòria. "Fa temps que fa feina amb el primer equip i està preparat. M'agradaria que la Lliga a Segona també s'aturés perquè el club ha fet un esforç per tenir a jugadors com Stuani a la plantilla i ara no el tindrem. No penso que ens pugui perjudicar, ja que tenim més arguments", ha dit Martí.

Respecte al partit a Ponferrada, el tècnic espera poder ser un equip "agressiu, valent, i veurem les condicions, perquè potser plou, però no ha de ser cap excusa. Ens pressionaran i buscaran la porteria contraria, però hem de saber llegir bé el duel, ser sòlids i ordenats".