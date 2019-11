Les baixes obren una nova oportunitat per a Jofre Cherta

A banda del retorn de Juanpe Ramírez i de l'entrada del lateral esquerre Brian Oliván, la presència de Jofre Cherta va ser la novetat més destacada de la llista de convocats del Girona per al partit d'avui. «És un noi que està treballant bé i està en dinàmica de primer equip», deia Pep Lluís Martí ahir per justificar la seva entrada a la convocatòria. L'absència de Gerard Gumbau per sanció li ha obert les portes del primer equip. No serà, tanmateix, la primera experiència de Cherta amb els grans.

El migcampista de Santa Cristina d'Aro, de 19 anys, ja va ser convocat les dues primeres jornades de Lliga contra l'Sporting (1-1) i l'Albacete (1-0) sense arribar a debutar. Cherta, que la temporada passada va destacar a Segona B amb el Peralada-Girona B de Narcís Pèlach Chicho, va ampliar i millorar el seu contracte aquest estiu fins al 2023.

A l'espera que la direcció esportiva pugui reforçar l'equip amb un pivot de caire més defensiu dels que hi ha a la plantilla, Martí ha optat per recórrer al Girona B i comptar amb Cherta. «Fa temps que entrena amb el grup i té qualitat per ser-hi», assegurava el tècnic balear. El futbolista baix-empordanès va fer tota la pretemporada amb el primer equip i és un dels habituals als entrenaments –juntament amb Ilyas, Resta, Ibrahima i Carlos Martínez– malgrat que la seva participació al filial de Primera Catalana enguany no és tan destacable.

Tant és així que, per decisió tècnica, Cherta només ha pogut jugar 6 partits fins ara amb l'equip que dirigeix Àxel Vizuete. No obstant això, Martí ha decidit endur-se'l a Ponferrada i depenent de com vagi el partit qui sap si pot tenir una nova oportunitat i disposar d'algun minut.

Tot i ser molt jove, Cherta és un migcampista de qualitat que tant pot actuar de pivot com d'interior en un rombe. Baixet però rabassut, no s'arronsa en el contacte i també ha millorat molt en la recuperació. La temporada passada va disputar 21 partits a Segona B amb el Peralada.