L'hora de confirmar la regularitat sense els gols de Stuani

El Girona és un altre des de l'arribada de Pep Lluís Martí. El tècnic balear n'ha tingut prou amb dues jornades per dotar de confiança una de les plantilles amb més talent de Segona Divisió. Els blanc-i-vermells s'havien complicat la vida de mala manera i el camí per assolir l'ascens cada vegada tenia més entrebancs, l'equip no aconseguia arrencar. No obstant això, sembla que per fi tot els comença a anar sobre rodes fins al punt d'haver pogut encarar el partit d'avui a Ponferrada (12.00 hores) amb les aigües una mica més calmades. Si bé és veritat que els resultats, amb sis punts de sis, hi han tingut molt a veure. Un cop superats els primers tests, Martí va posar fil a l'agulla per triomfar aquest migdia al Toralín. Sense pensar més enllà, però amb la intenció de demostrar haver trobar la regularitat. Ara bé, el repte que tenen davant dels de Jon Bolo és majúscul tenint en compte l'allau de baixes que pateix l'equip. I el que és pitjor, no podran comptar amb l'olfacte golejador de Cristhian Stuani –concentrat amb la selecció d'Uruguai.

Les mancances al mig del camp a causa de la sanció de Gerard Gumbau per acumulació de targetes grogues i la lesió de Jozabed han obert la porta a un jove Jofre Cherta, del filial, i l'any passat al Peralada, que en la pretemporada ja va treballar amb el primer equip. També es veuran minvades les bandes de la defensa amb les lesions d'Aday Benítez, Johan Mojica i Sebas Coris, que podrien donar més minuts als laterals Jordi Calavera, Brian Oliván i Pablo Maffeo, que va reaparèixer a l'onze inicial contra el Tenerife. Per la seva part, Juanpe Ramírez torna a entrar a la convocatòria i dona més solucions a l'eix. Encara que Martí ha confiat en la parella de centrals Ramalho-Alcalá, que han obtingut bons resultats després d'haver encaixat només un gol en els darrers tres partits, el tècnic no descarta escollir d'entrada Juanpe, un dels indiscutibles: «Decidiré al darrer moment, però soc conscient de la importància que té no rebre gols perquè significa que n'haurem de fer menys per guanyar». Tot i que Ignasi Miquel va tornar a treballar amb el grup, deixant enrere una lesió al quàdriceps que va deixar-lo fora de combat durant gairebé dos mesos i mig, l'entrenador ha considerat que encara és massa aviat per estar al cent per cent a Ponferrada.

Al Bierzo, els gironins tenen la missió d'encadenar la tercera victòria consecutiva un any i vuit mesos després de l'última vegada. «Amb capacitat i maduresa», intentaran assolir la seva fita davant l'amenaça del veterà Yuri de Souza. I és que el davanter brasiler es troba en ple estat de gràcia amb cinc jornades seguides veient porteria. Qui també farà el possible per reivindicar-se serà Maxi Villa. El lateral uruguaià cedit pel Girona no té clàusula de la por al contracte i ja va avisar en una entrevista al Diari de Girona que espera «tenir l'oportunitat i demostrar coses al club on vull tornar. De moment, ha disputat quatre partits amb el Ponferradina i avui podria gaudir de més minuts en haver entrat a la llista de convocats. L'entrenador Bolo té tota la plantilla disponible, excepte el central nigerià Yac Diori Magagi, que està jugant els partits classificatoris de la Copa Àfrica de Nacions amb la seva selecció. Entre els convocats dels locals hi figura també el gironí Òscar Sielva.

Mentre la pilota rodi al Toralín, el Girona coneixerà el seu primer rival a la Copa del Rei. El sorteig es farà a partir de 2/4 d'1 del migdia a Las Rozas, encara que el nou format de competició amb 111 equips participants no desperta passions al club. Tant és així, que ahir a la prèvia Martí no va voler donar-li la més mínima importància. «Estarem centrats en el partit, ja veurem després», confessava. De fet, com que els blanc-i-vermells s'enfrontaran sí o sí contra un Tercera o Segona B i, per postres, ho faran com a visitants, d'entrada no s'ho prenen amb gaire afecte. L'única cosa que esperen és que el rival no sigui de gaire lluny. Com més a prop, millor.