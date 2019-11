Martí confia en la resta «d'armes per guanyar»

Breu i concís. I si pot enllestir-ho amb prop de deu minuts, millor que amb quinze. Així acostuma a ser Pep Lluís Martí a les rodes de premsa. El tècnic balear sap més bé que ningú tota la feinada que ha de fer el Girona per arribar a l'objectiu i, per tant, cal anar directe al gra. Ja hi haurà temps per pensar en el futur. És per això que, des de divendres de la setmana passada, Martí només pensa a buscar la tercera victòria consecutiva avui a Ponferrada. Els de Montilivi hi han viatjat sense homes importants com Cristhian Stuani, Johan Mojica o Aday Benítez, però l'entrenador defuig de crear alarmes abans d'hora i confia plenament en «la capacitat i maduresa» del seu equip.



el partit



«Ha estat una setmana llarga, però ja l'hem oblidat. Hem preparat el partit davant del Ponferradina amb ganes de tornar a guanyar. Trobarem un equip complicat, que està amb confiança després d'encadenar una ratxa de sis jornades sense perdre. És veritat que és fort al seu camp, però tenim les nostres armes per poder endur-nos els tres punts una altra setmana. Espero un rival agressiu, valent, que voldrà prendre la iniciativa i ens pressionarà per buscar la porteria. Veurem les condicions del camp perquè sabem que ha plogut durant tota la setmana, encara que no ens ha de servir d'excusa en cap moment. Hem de ser capaços de sortir de la seva pressió i poder crear ocasions de gol. Hem de ser un equip sòlid i ordenat per no permetre que ens generin perill».



l'amenaça de yuri



«No només els atacants, els laterals s'incorporen molt bé i tenen jugadors amb capacitat i bon u contra u. Coneixem les seves virtuts i sabem com aprofitar que tinguin tanta gent al davant».



les baixes



«Mai penso en el que no tinc, sinó en el que tinc. No serveix de res lamentar-se. Hem de treballar els que hi siguem, tots són bons. Amb la plantilla que tinc, no s'ha de notar l'abscència de ningú. Soc el responsable que cadascú doni la seva millor versió».



partits internacionals



«Que Stuani sigui amb Uruguai no ens perjudicarà, simplement no hi podrem comptar. Ens agradaria que la Lliga a Segona també s'aturés perquè els clubs fan un esforç important per tenir bons jugadors i no poden disposar d'ells durant moltes jornades del campionat. Només ens interessa guanyar i tenim suficient plantilla per suplir les baixes de qualsevol jugador».



el sorteig de la copa



«Ja veurem què toca una vegada s'hagi fet el sorteig. Estarem centrats en el partit, indiferentment del rival que pugui tocar-nos».