"Marxem dolguts per no haver pogut sumar els tres punts"

Tres partits i cap derrota. Aquest és el bagatge del tècnic Pep Lluís Martí al capdavant del Girona, tot i que avui no ha marxat del tot content cap a casa malgrat sumar un empat del camp del Ponferradina. "No me'n vaig satisfet", ha assegurat, tot explicant que "hem tingut ocasions per haver guanyat però no hem estat encertats". Ha parlat d'un resultat "just" encara que considera que després de l'empat, obra de Marc Gual, "hem començat a guanyar les pilotes dividides i tots els duels individuals, tot i que hauríem pogut tenir més possessió i també generar més perill, perquè no hem gaudit d'ocasions clares".

Preguntat pel gol de Benito, que ha arribat després d'una clamorosa badada del central Pedro Alcalá a l'hora de rebutjar una pilota, ha afirmat que "les errades són part del futbol i a vegades ens poden donar punts com també treure'ns. El que hem de procurar és evitar-les tant com sigui possible".

Igualment, ha valorat l'enfrontament a la primera eliminatòria de Copa contra el Linares, de la Tercera Divisió. Ha remarcat la seva "dinàmica positiva" recordant que "en una eliminatòria pot passar de tot i més si es té en compte que tot es jugarà en només 90 minuts".