Bolo: «L'esforç contra un gran rival ha sigut brutal»

Més satisfet que no pas Pep Lluís Martí va marxar cap a casa el seu homòleg a la banqueta del Pon­ferradina. Un Jon Pérez Bolo que, tot i que tampoc va veure guanyar el seu equip, va aplaudir l'entrega dels seus futbolistes, que van sumar un punt que els permet allargar la ratxa positiva de resultats. El basc es va mostrar ben content amb el definitiu 1-1, sobretot perquè no s'havia perdut contra el Girona. Això sí, va lamentar alguna errada que li hauria pogut costar ben cara al conjunt del Bierzo. «Hem fet moltes coses bé contra el que és un molt bon equip, tot i que un parell d'errors ens haurien pogut costar el partit. Hem de seguir aprenent i valorar tot allò que estem fent bé durant aquestes jornades».

«Segons el seu parer, el Ponferradina va ser «millor» que no pas el Girona i per això es mostrava «content» i també «orgullós». Va aplaudir «l'esforç brutal» de tots els seus futbolistes tot assegurant que pel que s'havia vist al terreny de joc s'hauria pogut guanyar perfectament. «Estic satisfet, però alhora trist perquè només ens hem endut un punt. Hem sigut capaços de tancar el rival al seu camp i hauríem pogut sentenciar amb una mica més d'encert». També va confessar que el gol de Marc Gual havia «canviat el partit» i va recordar que una de les qualitats dels gironins són «les transicions». «L'esforç ha sigut brutal, l'equip ha anat en tot moment a buscar la victòria tot i el risc de perdre un punt i crec que hem sigut millors que no pas ells», afegia.