Borja García és substituït als 24 minuts d'entrar al terreny de joc

Un vist i no vist. Pas fugaç el de Borja García pel Toralín, on només va aguantar 24 minuts al damunt del terreny de joc. Segona setmana consecutiva que ha d'abandonar el camp abans d'hora per un contratemps físic, el que va impedir veure'n la seva millor versió. Va ser un dels protagonistes de la matinal de futbol a Ponferrada, tot i que la seva rellevància amb la pilota als peus va ser escassa. No estava al cent per cent el de Villaverde. Per això va ser suplent en una de les sorpreses del dia. Perquè si el 10 està bé, juga. Pep Lluís Martí va considerar que el millor per al col·lectiu era que Borja, d'entrada, descansés. El seu lloc el va ocupar Samu Sáiz. El motiu? En l'anterior jornada, contra el Tenerife a l'estadi, no havia pogut acabar el partit per culpa d'una petita lesió que li ha estat fent la guitza durant tota la setmana. No n'havia dit res el club fins que ahir Martí, en roda de premsa, va desvetllar que el jugador no s'havia pogut exercitar amb normalitat. Lluny d'estar al cent per cent, es va quedar a la banqueta. Va ser a la segona meitat quan va saltar a la gespa. Amb empat al marcador i el partit obert, un escenari propici per les seves aptituds, va sortir. Però va durar poc i va entrar menys en el joc. Just quan s'assenyalava el temps afegit i el Ponferradina atacava tot buscant el gol que desequilibrava el marcador, el Girona feia el tercer i últim canvi. Borja era l'escollit.

Va marxar lentament cap a la banqueta, amb visibles signes de dolor mentre es posava la mà a la part inferior de les costelles. Va ser Pep Lluís Martí qui va posar una mica de llum a tot plegat uns minuts després. Explicava que, efectivament, Borja havia patit un fort cop en aquella part del cos que fins i tot li feia difícil caminar. Caldrà ara veure com evoluciona en els propers dies per saber si està o no en condicions ja no d'exercitar-se amb normalitat, sinó d'entrar en la propera convocatòria per rebre aquest diumenge el Fuenlabrada a Montilivi.

Arribi o no a la cita, el que sembla evident és que no hi serà Aday i molt probablement un Jozabed que continua fora de combat. Ignasi Miquel tot just acaba de sortir d'una lesió, ja treballa amb certa normalitat i ben aviat estarà disponible. S'haurà de veure si és aquest cap de setmana o no el dia del seu retorn. Qui sí tornarà és Gerard Gumbau, que acaba de complir un partit de sanció per acumulació de targetes. Stuani serà una altra de les novetats un cop acabat el periple amb la seva selecció, mentre que a Mojica, també a la infermeria, no se l'espera.