El Girona enllaça 4 jornades sense perdre un any després de l'últim cop

«La Segona Divisió és una categoria molt competitiva que la marquen els petits detalls. Ara hem millorat al darrere i costa que ens facin gols. Som molt intensos, solidaris i aquest crec que és el camí. Després de guanyar els dos últims partits vam canviar la cara, es veu un equip amb més confiança i trobo que aquest punt i no perdre ens ajudarà», deia Brian Oliván al Toralín, pocs minuts després de l'empat amb el Ponferradina. Un discurs prou similar al del seu company de vestidor, Marc Gual: «Això és molt llarg i el més important és no perdre amb els equips de dalt per estar amunt a la classificació. La regularitat és clau. Si la mantenim i seguim així, segur que estarem allà, lluitant pel nostre objectiu». Coincideixen en quelcom que és clau a la Lliga, sobretot si es vol pujar a Primera: la continuïtat. Ser constants. Allò que li havia faltat al Girona durant moltes jornades i que li va costar el càrrec a Juan Carlos Unzué. Massa irregular era l'equip quan l'entrenava el navarrès i així li era impossible mirar cap amunt. El relleu a la banqueta ha donat els seus fruits i des que es va decidir prémer una altra tecla que no es perd.

Quatre jornades invicte. Una amb Juan Carlos Moreno i les tres restants amb Martí. Una situació inèdita aquesta temporada, perquè mai s'havien enllaçat quatre partits sense conèixer la derrota. Empats amb l'Alcorcón (0-0) i Ponferradina (1-1), i victòries davant l'Extremadura (1-3) i Tenerife (1-0). El balanç, més que positiu: 8 punts de 12 possibles i els gols, 5 a favor i només un parell en contra.

No es vivia un escenari com aquest des de feia un any. Entre octubre i novembre, amb Eusebio Sacristán a la banqueta i l'equip a Primera, també es van enllaçar quatre jornades sense perdre: Reial Societat (0-0), Rayo Vallecano (2-1), València (0-1) i Leganés (0-0). Aquella vegada fins i tot es va allargar la bona dinàmica, perquè després els gironins van guanyar al camp de l'Espanyol (1-3) i van empatar amb l'Atlètic a l'estadi (1-1). Perquè la inèrcia es mantingui cap amunt, ara als de Martí els toca batre la revelació d'aquesta temporada: el Fuenlabrada.