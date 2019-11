El Girona es queda a 1 punt del «play-off» just abans de rebre el segon classificat

Una victòria ahir a Ponferrada hauria deixat el Girona empatat amb l'Almeria i l'Osca a la tercera posició a només dos punts de l'ascens directe. Una situació ideal perquè l'inquilí d'aquest segon lloc, el Fuenlabrada, visita Montilivi diumenge vinent. Però, en una d'aquelles frases tòpiques de molts entrenadors, quan no es pot guanyar com a mínim no s'ha de perdre. I el Girona ho va fer amb un empat al Toralín que allarga la bona dinàmica des de l'arribada de Pep Lluís Martí a la banqueta, dues victòries i un empat, per acabar la jornada amb 24 punts. A quatre de la posició d'ascens directe (Fuenlabrada) i a només un de la zona de play-off (Numància i Albacete).

La victòria a Ponferrada hauria estat una gran notícia, però, en canvi, guanyar la setmana vinent al Fuenlabrada a Montilivi és gairebé una obligació. Una derrota contra els madrilenys a l'estadi faria que el segon lloc marxés a 7 punts de diferència i, amb el líder Cadis disparat, el Girona començaria a quedar massa lluny de la lluita per l'ascens directe.

El Cadis, que va empatar a Tenerife, és líder amb 36, 10 per sobre del tercer, i comparteix la zona d'ascens directe amb el Fuenlabrada que dissabte va saber defensar la seva posició derrotant l'Osca (3-2). L'Almeria només va poder treure un punt d'Elx (1-1) i, entre un resultat i l'altre, el proper rival del Girona es va mantenir segon amb dos punts de marge sobre els aragonesos i l'equip que ara entrena Guti. El Fuenlabrada té 28 punts per 26 d'Osca i Almeria que ocupen zona de play-off amb Numància i Albacete (els dos amb 25). L'equip de Sòria va empatar a casa contra el Rayo Vallecano (2-2) i els manxecs van sortir amb tres punts de la seva visita a La Romareda: Saragossa-Albacete (0-1, amb un gol d'Eddy en el temps afegit). Per baix, el Deportivo cada cop està més enfonsat amb només 10 punts després de perdre dissabte 2-0 a Extremadura, mentre que el Racing va sumar un punt ahir a Lugo (0-1).