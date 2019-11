Gual es reivindica amb el seu quart gol de la temporada

Hi ha vida més enllà de Cristhian Stuani. És indiscutible que el davanter uruguaià és més que important pel Girona, per tot allò que aporta sobretot dins del terreny de joc. Per tant, no comptar amb el pitxitxi sempre és una baixa més que sensible, un contratemps que cap entrenador vol afrontar. A Pep Lluís Martí li tocava visitar Ponferrada sense l'uruguaià, concentrat amb la seva selecció, i va haver de pensar-se bé qui seria el substitut idoni. En un primer moment va pensar en Jonatan Soriano, però el bagenc es va quedar d'inici a la banqueta per culpa d'unes molèsties físiques que li han fet la guitza al llarg de la setmana impedint-lo entrenar-se amb regularitat. Es va decantar per l'altra opció. Marc Gual va ser l'escollit i el català va respondre a la confiança de la millor manera possible. Actuació completa del davanter, que va tornar a aportar treball, ocasions i també va veure porteria. Gual es reivindicava al Toralín, on feia el seu quart gol de la temporada.

El seu aterratge a Montilivi havia despertat sensacions contraposades. Els que recordaven els seus bons números al Sevilla Atlètic (13 gols en poc menys d'un curs) aplaudien el fitxatge. Però també n'hi havien que tenien ben present el seu últim any a Saragossa, on va veure porteria sis cops tot i jugar 29 partits. Uns números que confirmaven la irregular campanya del badaloní, que tot i això va arribar a Girona amb la intenció d'oblidar els darrers cursos i explotar de nou. Amb 14 partits a les cames ja ha vist porteria en quatre ocasions, el que el confirma com el segon màxim anotador del vestidor per darrere de Cristhian Stuani (10) i per davant d'homes com Borja García (2), Àlex Granell (2), Gumbau (1) i Jonatan Soriano (1).

«Tot davanter el que vol és marcar i ajudar l'equip, així que estic content. Stuani? Espero que torni el més aviat possible perquè és un futbolista que ens ajuda molt. Quan no hi sigui, que tothom tingui clar que puc jugar jo i fer-ho bé», va dir ahir a la zona mixta del Toralín. Va recordar que «tota la vida he jugat a dalt i el que vull és estar a la gespa per donar un cop de mà», afegint que «sigui a la posició que sigui continuaré ajudant». «Ara mateix em trobo bé, amb bones sensacions i tot això ho intento aprofitar», afegia, tot indicant que «tenim una plantilla molt llarga i està quedant clar que hi ha jugadors de sobres per cobrir qualsevol contratemps».