Linares-Girona, Nàstic-Olot i Llagostera-Haro, a la primera ronda de Copa

El Linares Deportivo és, des d'ahir al migdia, el primer rival que el Girona es trobarà en una Copa del Rei que estrena format. L'eliminatòria es jugarà a partit únic i se celebrarà el mes vinent, del 17 al 19 de desembre, amb un munt d'emparellaments i els equips que militen a la Lliga de Campions (Barça, Reial Madrid, Atlètic i València) a l'espera d'entrar en la propera ronda. L'equip de Montilivi no serà l'únic representant de la demarcació que hi participarà. També serà el torn de l'Olot i el Llagostera, que s'enfrontaran al Nàstic i Haro, respectivament.

Poca broma amb el Linares, un equip que milita al grup novè de la Tercera Divisió però que està signant una temporada brillant. Entrenat per Juan Arsenal i amb el porter Razak, amb passat recent a la Segona A, a la seva plantilla, ha protagonitzat un inici de curs de rècord. Lidera amb solvència el seu grup amb 39 punts de 42 possibles. Ho ha guanyat pràcticament tot. Compta amb 13 victòries. Set d'elles, en els set desplaçaments que ha realitzat fins ara. Només ha perdut un partit. Va ser a casa i contra El Ejido 2012, per la mínima (0-1). Els números positius no s'aturen. Ha marcat 30 gols, per la qual cosa en fa més de dos per partit. I n'ha rebut només 8. Caldrà veure si d'aquí a un mes, quan arribi la cita, l'equip andalús manté aquesta velocitat de creuer, però sigui com sigui ara mateix és un dels conjunts de Tercera en més bona forma i, per tant, un rival a tenir en compte. «El Linares és un equip que es troba en una molt bona dinàmica. Pot passar de tot perquè l'eliminatòria es jugarà en només 90 minuts. Aquest nou format pot donar moltes sorpreses. No serà un partit fàcil», valorava Pep Lluís Martí des del Toralín. S'hi sumava Brian Oliván, qui ja s'ha enfrontat als andalusos al llarg de la seva carrera. «Els conec perquè vaig jugar allà quan estava al filial del Granada. Recordo que el seu camp era de gespa natural i bastant petit. Els equips com el Linares volen aprofitar aquesta oportunitat per reivindicar-se i no ens podem relaxar», avisava. El Linares Deportivo es va refundar el 2009 després de la desaparició del CD Linares, el seu antecessor, amb qui el Girona havia coincidit a Segona B (77/78, 78/79 i 79/80).

El sorteig se celebrava ahir al migdia, mentre la jornada estava en dansa. El Girona jugava al Toralín, mentre que el Linares disputava el seu partit al camp del Vélez, on acabaria guanyant (1-2). A l'espera que entrin tots els equips de Primera, el Ieclà va ser el més afavorit en quedar exempt i classificar-se directament per la següent ronda. Allà hi volen estar tant l'Olot com el Llagostera. Els primers no ho tindran gens fàcil, perquè visitaran el Nou Estadi de Tarragona per enfrontar-se al Nàstic, un rival d'aquesta temporada a Segona B. Fa poques setmanes, un i altre equip es van veure les cares a Olot amb victòria per als de Raúl Garrido (2-1). Per la seva banda, el Llagostera es jugarà el bitllet per a la segona eliminatòria davant la seva afició i ho farà contra l'Haro, de La Rioja. Els d'Aitor Calle, que també acaben de pujar de Tercera, ocupen la zona mitjana del grup II de Segona B.