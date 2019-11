El Girona FC entra en el món dels eSports

El Girona FC s'endinsarà en el món dels esports electrònics, els populars eSports. Aquesta modalitat esportiva està experimentant un creixement destacable des de 2010 i suma una audiència superior als 225 milions de persones arreu del món. El club entrarà en els eSports amb la incorporació d'Àngel López, més conegut a les competicions de eSports pel seu àlies, "Angelito98", que està considerat com un dels millors cinc gamers a Espanya de FIFA20.

De la mà de l'experimentat Angelito98, el Girona FC participarà en l'eLaLiga, la competició oficial de LaLiga de FIFA20. La intenció del club és incorporar un segon gamer oficial, gironí i aficionat de l'equip, que sortirà d'un torneig per trobar el millor jugador de FIFA20 de la demarcació.

Amb el fitxatge d'Àngel López, el Girona FC incorporà un dels talents mundials dels eSports, que va acabar l'any passat la competició de La Liga entre els cinc millors jugadors. El barceloní ha començat aquesta temporada a un gran nivell i ja ha aconseguit la classificació per a la FUT Champions Cup, una competició que es jugarà a Bucarest a partir entre el 22 i el 24 de novembre i en la qual competiran els 32 millors jugadors del món de FIFA20.

Angelito98 ha estat convocat també per primer cop per la selecció espanyola. El jugador ha mostrat la seva satisfacció després del seu fitxatge pel Girona FC. "Em sento identificat amb els valors d'humilitat i treball que el Girona ha demostrat els últims anys. El club té un projecte ambiciós per aquesta temporada i estic motivat per aconseguir uns resultats encara millors dels que vaig aconseguir la temporada passada". L'objectiu

Girona Futbol Club i d'Angelito98 és guanyar l'eLaLiga i classificar-se per a les principals competicions internacionals de FIFA20.



El Girona vol trobar al millor jugador gironí de FIFA20

A banda d'Angelito98, el Girona FC vol incorporar un segon gamer oficial. Per trobar-lo, el club organitzarà al gener una competició online. El guanyador, que ha de ser gironí i aficionat de l'equip, també representarà al club en la competició oficial de LaLiga, l'eLaLiga. Tots els interessats en participar en el "Draft" del Girona, poden omplir el formulari publicat al web oficial del club i rebran una notificació quan s'obrin les inscripcions de la competició el proper desembre.

Els eSports, una secció que obre les portes a un nou món digital Amb la nova secció d'eSports, el Girona FC vol oferir nous continguts i experiències als seus aficionats i arribar a noves audiències. Aquest nou projecte és una mostra més del procés de transformació digital que està patint el club durant els darrers anys. Aran Navarro, director de màrqueting del Girona FC: "Els eSports estan experimentant un gran creixement en número d'espectadors arreu del món i volem formar part d'aquest moviment. La nova secció d'eSports marca l'inici d'un nou i emocionant capítol per al Girona FC".

Des del club es té la percepció que "els aficionats, sobretot els més joves, estan canviant la seva manera de consumir el futbol. Ara no només el veuen al camp o a la televisió una vegada per setmana, ara també el juguen a casa cada dia." El director de màrqueting del Girona FC va afegir que "estem il·lusionats per començar a competir en les competicions d'eSports i oferir als nostres aficionats una nova manera de relacionar-se amb el club i transmetre el nostre orgull gironí també en aquest àmbit".