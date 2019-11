El millor revulsiu possible

Quan Pep Lluís Martí va aterrar a Montilivi aviat farà un mes, es va trobar un vestidor sobreresponsabilitzat i ultrapressionat per no estar complint les immenses expectatives que s'havien generat a l'estiu. El discurs que emana del club des de l'estiu és clar, únic i de màxima exigència: tornar a Primera Divisió. Un repte d'allò més complicat i més encara quan els resultats no arriben de bon començament. Amb Juan Carlos Unzué, l'equip no progressava i l'excés de derrotes (6) el va condemnar. Tot al contrari del que li passa a Martí. Des que el balear és l'amo de la banqueta del Girona, l'equip no coneix la derrota i en tres partits ha aconseguit dues victòries (1-3 a Extremadura i 1-0 contra el Tenerife) i un empat (1-1 a Ponferrada). Algú es pot pensar que els bons resultats assolits per Martí són fruit de la inèrcia lògica i habitual de quan hi ha un canvi d'entrenador. Potser sí, però comparant-ho amb els altres entrenadors que han arribat amb la Lliga començada, la realitat és que Martí és el que signa els números més bons. Ni Guti a l'Almeria, ni Rozada a l'Oviedo ni, per decscomptat Luis César al Deportivo han fet més bons registres que Martí en els primers partits en els seus nous equips.

Se sol sentir que a Segona A la línia entre guanyar o perdre tot sovint és molt fina i que els petits detalls decideixen moltes coses. En aquest sentit, el nou Girona de Martí intenta tenir-los, aquests detalls, controlats. Ho va fer a Almendralejo posant a prova constantment el porter debutant Yamaguchi i li va sortir bé. L'1-3 en el debut va donar confiança a un equip que va encadenar la segona victòria superant el Tenerife gràcies a un gol de penal (1-0).

El 6 de 6, ampliat diumenge passat a 7 de 9 gràcies a l'empat a Ponferrada, no l'ha aconseguit cap dels nous entrenadors que han arribat a mig curs. El primer de caure enguany va ser Sergio Egea a l'Oviedo. El seu relleu, Javi Fernández-Rozada, va estrenar-se amb dos empats i una derrota en els seus tres primers partits. Un balanç de 2 de 9 que amb el temps ha anat corregint fins arribar al 14 de 33. Menys bé encara li han anat les coses a Luis César al Deportivo de la Corunya. El gallec va substituir Anquela i va fer un 1 punt de 9 en els tres primers duels, números que ha repetit en els tres següents per sumar un trist 2 de 18 que el pot condemnar.

Malgrat que fa menys que dirigeix l'Almeria, José María Gutiérrez, Guti, tampoc s'acosta als registres de Martí. L'exjugador del Madrid ha empatat els dos partits que ha dirigit fins ara del conjunt andalús (2 de 6) des que hi va arribar en el lloc de Pedro Emanuel. El portuguès havia substituït abans de començar la Lliga Óscar Fernández, arran de l'arribada de Turki Al-Sheikh al club. Per últim, Cristóbal Parralo es va estrenar diumenge passat amb el Racing de Santander amb un empat a Lugo (1 punt de 3 possibles). L'ex del Girona ha rellevat Iván Ania.