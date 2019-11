El Girona manté oberta la possibilitat d'incorporar Cristóforo al gener

«Queda un mes i mig per prendre decisions. Hem d'anar pas per pas. Avui si em pregunta quina posició reforçaria potser sí que li diria la del mig centre, però a la vegada sé que pot haver-hi lesions, que de sobte entri un jugador que comenci a jugar bé, ens porti un canvi de dinàmica i ens oblidem d'aquesta posició... no ho sé. Ara no és bo parlar del futur». Aquesta és la resposta que feia el director esportiu del Girona a la pregunta de si es reforçaria l'equip al mercat d'hivern amb un pivot defensiu, en una entrevista al Diari de Girona la setmana passada. Sense afirmar-ho contundentment, Cárcel obria la porta a l'arribada d'un pivot que rasqui tan demanat per l'entorn. Ni Granell, ni Gumbau ni Diamanka i encara menys Jozabed són migcampistes de caire defensiu. Tenen d'altres virtuts, sí, però no pas les de mossegar i recuperar pilotes, quelcom que, especialment a Segona A, és important.

En aquest sentit, el Girona continua molt atent a un dels objectius que tenia a l'estiu. Es tracta de l'uruguaià del Fiorentina Sebastián Cristóforo. L'exjugador del Sevilla i del Getafe, de 26 anys, no va ser jugador del Girona el darrer dia del mercat d'estiu per ben poc. A darrera hora la seva cessió es va trencar i Cristóforo es va quedar a Florència. L'uruguaià no entra en els plans de Vincenzo Montella i no ha jugat cap minut fins ara amb el conjunt viola. El Girona no l'ha perdut de vista i manté l'interès real per un jugador que acaba contracte el proper 30 de juny. La sortida de Cristóforo de Florència no és fàcil però el Girona està ben col·locat. A l'estiu, a banda de trencar-se la seva cessió a Montilivi, l'uruguaià va refusar propostes d'equips de Rússia i dels Estats Units. El fet que acabi contracte el juny del 2020 podria fer que el jugador s'estimés més quedar lliure d'aquí a uns mesos. Mentrestant Cristóforo desitja poder aportar al seu equip i fer-ho amb minuts. Fins ara no n'ha tingut però aquest cap de setmana a Verona podria estrenar-se. Montella té les baixes de Castrovilli i Pulgar, sancionats, i haurà d'«inventar-se» un pivot. Reubicar Benassi o Badelj és una de les opcions. L'altra és recórrer a Cristóforo o Zurkowski, amb qui no compta.