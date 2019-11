Pep Lluís Martí recupera efectius en el retorn avui als entrenaments

El Girona reprèn aquest matí els entrenaments als camps de La Vinya després de gaudir d'una jornada de descans ahir. La plantilla torna a la feina per començar a preparar el partit de diumenge contra el Fuenlabrada (18.00). Per a aquest matx, el tècnic, Pep Lluís Martí recuperarà un bon grapat de jugadors que no van poder ser a Ponferrada diumenge passat (1-1). Cristhian Stuani i Gerard Gumbau estaran a disposició del tècnic després de jugar amb la seva selecció i de complir sanció respectivament. A més a més, Ignasi Miquel enceta la segona setmana amb el grup i podria tenir opcions d'entrar a la convocatòria. Per contra, Aday, Jozabed i Coris continuen lesionats, mentre que Johan Mojica encara en té per a alguns dies més. Caldrà veure també quin és l'estat físic de Borja García i si es pot entrenar amb el grup després del fort cop a les costelles que va rebre al Toralín. Jonatan Soriano també arrossegava molèsties musculars i, tal i com va revelar Martí, no va entrenar durant la setmana passada.

Està previst que Cristhian Stuani s'exerciti avui amb normalitat amb els seus companys. El davanter uruguaià ha tornat de la concentració amb la seva selecció amb un balanç de 15 minut disputats en dos partits. De fet, Stuani va jugar el quart d'hora en el partit que va enfrontar l'Uruguai a Hongria a Budapest. Abans-d'ahir contra l'Argentina, a Israel, Stuani no va tenir minuts.

La recuperació de Miquel afegeix competència a la rereguarda blanc-i-vermella. El defensa barceloní va començar de titular però es va lesionar a la segona jornada de Lliga a Albacete. A més a més, Juanpe ja va ser a la banqueta contra el Ponferradina un cop recuperat de la seva luxació a l'espatlla. Aday, Coris, Jozabed i Mojica són els integrants de la infermeria blanc-i-vermella.