Un altre rival per a la col·lecció

Quan el 15 de juny del 2008 el gol de Migue va tornar el Girona a la Lliga de Futbol Professional gairebé mig segle després, els aficionats gironins es fregaven les mans de poder veure a Montilivi equips com el Saragossa, el Tenerife, el Múrcia, el Celta o la Reial Societat. Històrics del futbol espanyol que sospiraven per tornar a Primera Divisió com fos. Pel Girona tot era nou: estadis, jugadors, rivals, àrbitres, i l'afició xalava cada partit a Montilivi veient com els Jose, Xumetra, Matamala, Dorca o Chechu, entre d'altres, competien de tu a tu davant els transanlàtics de la categoria. Aquella fam, aquella fal·lera d'aquells grup de jugadors que liderava Raül Agné des de la banqueta, va passar amb els anys a millor vida gràcies a, primer, la consolidació del Girona a Segona A i, després, a l'històric ascens a Primera Divisió.

Ara, el conjunt gironí, onze anys després, s'ha convertit en el Saragossa o el Tenerife d'aquell curs 2008-09. El paper d'equip modest que amb la inèrcia del curs anterior està donant molta guerra és enguany per al Fuenlabrada. El proper rival dels gironins, diumenge (18.00) a l'estadi, ocupa posicions d'ascens directe a Primera després de 16 jornades disputades, en la temporada de la seva estrena a la categoria de plata. El Fuenlabrada ha sorprès fins i tot els més optimistes i s'ha convertit en la gran revelació del curs i una seriosa amenaça per al conjunt que entrena Pep Lluís Martí.

La inèdita visita del Fuenlabrada diumenge suposarà també ampliar el llistat d'equips contra els quals s'ha enfrontat el Girona des que va tornar al futbol professional el 2008. El conjunt madrileny és la segona cara nova de la temporada per als aficionats gironins, que fa unes setmanes ja van poder veure el primer duel contra l'Extremadura de la història de l'entitat. D'aquesta manera, el Fuenlabrada es convertirà en el rival número 62 d'aquesta etapa moderna de la història Girona (del 2008 fins ara). Entremig hi ha hagut de tot. Des de l'engrescadora estrena contra el Celta (0-1) i l'Alacant (3-0) en les dues primeres jornades de l'any del retorn, fins als històrics partits contra el FC Barcelona, l'Athletic Club, Atlètic de Madrid o el Reial Madrid durant les temporades a Primera Divisió, passant per enfrontaments contra equips que han desaparegut, com el Salamanca o el Reus, que són a Tercera Divisió, com el Jaén, el Xerez, el Guadalajara o l'Alcoià, o més avall, com ara l'Alacant.