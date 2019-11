Girona i Fuenlabrada reeditaran ara en futbol un duel clàssic a la Lliga ACB

Girona i Fuenlabrada tornaran a ser aquest cap de setmana rivals esportius, ara en futbol, després d'haver coincidit durant deu temporades a la Lliga ACB. Els clubs de bàsquet de les dues ciutats, curiosament, ocupen amb ben pocs partits de diferència els llocs 13 i 14 del rànquing d'equips amb més duels disputats a la màxima categoria del bàsquet espanyol. El Fuenlabrada, que segueix a la competició, n'ha disputat 735, superant des de fa 4 jornades els 731 que acredita l'extingit CB Girona, des de ja fa 11 anys.

El Fuenlabrada és l'últim rival que va trobar-se l'Akasvayu en la lliga regular de la temporada 2007/08 abans de l'esfondrament definitiu. Aquell darrer precedent entre gironins i madrilenys, en bàsquet, va acabar amb victòria dels de Pedro Martínez a Fontajau per 85-69 amb 14 punts de Marc Gasol i 17 de Fernando San Emeterio. A l'històric CB Girona només li quedaven els tres partits de quarts de final dels play-off contra el Joventut. El 20 de maig de 2008 l'equip actuaria per darrera vegada, perdent a l'Olímpic de Badalona (86-75) i quedant eliminat. El 25 de juliol d'aquell any el club confirmava que no es podia inscriure a la següent edició de la Lliga a conseqüència dels seus gravíssims problemes econòmics.

El Baloncesto Fuenlabrada va debutar a la màxima categoria la temporada 1996/97 gràcies a l'aposta que va fer l'Ajuntament per adquirir la plaça de l'Osca, desaparegut per problemes econòmics, per uns 400 milions de pessetes (2,4 milions d'euros). Només les campanyes 1997/98 i 2004/05 el club va actuar a la LEB. En total va coincidir amb el CB Girona durant deu cursos.

El Fuenlabrada que van conèixer els aficionats gironins al bàsquet va dur a Fontajau jugadors històrics com Perasovic, Solana, Richard Scott, Walter Herrmann, Salva Guardia, Prigioni, David Wood i Calderón. Per la seva banqueta hi van passar tècnics com Óscar Quintana i Luis Casimiro.

Girona i Fuenlabrada tenen ara equips a la Lliga de Futbol Professional però continuen sent, també, ciutats de bàsquet. L'Spar Citylift és tot un referent a la Lliga Endesa Femenina i ja té dos campionats al seu palmarès. El Baloncesto Fuenlabrada segueix a l'ACB, on aquesta temporada ocupa, de moment, la catorzena posició. El Girona va pujar a l'LFP el 2008, just l'any que es va esfondrar el projecte del bàsquet masculí professional.