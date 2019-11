Pablo Maffeo: «La Segona ens va agafar desprevinguts i ens va fotre una hòstia molt forta»

Pablo Maffeo coneix perfectament el Girona i el seu entorn. Viu a Montilivi la seva quarta etapa, ara cedit per l'Stuttgart, després d'haver-hi estat en tres més a prèstec pel Manchester City. Sap que després del descens a Segona, i de la inversió que ha fet el club, l'objectiu de la temporada és clar, i reconeix que, fins fa poc, els resultats estaven sent decebedors. Ahir Maffeo va ser el protagonista al final de l'entrenament a La Vinya. Va parlar clar. «La Segona ens va agafar desprevinguts i ens va fotre una hòstia molt forta», va assegurar, per relatar ben gràficament la seva valoració del primer terç de temporada.

El canvi d'entrenador va ser, segons el lateral del Girona, el toc d'atenció que va fer despertar l'equip, que des de la marxa de Juan Carlos Unzué, encadena quatre jornades sense perdre. «Les coses no ens sortien i hem hagut de començar de zero, treballant amb humilitat i aportant molta feina», va continuar Maffeo. Considera que l'arribada de Pep Lluís Martí va servir per a «un canvi d'actitud» en els futbolistes, «una passa endavant» que volen confirmar diumenge contra el Fuenlabrada. La visita del segon classificat a Montilivi és vista pel vestidor com l'oportunitat que esperaven per reenganxar-se de manera definitiva a dalt. Si guanyen als madrilenys, estaran a només un punt de l'actual posseïdor de la segona plaça d'ascens directe.

«Hem de seguir competint. Fent el que hem fet els últims quatre partits. Ens ho hem de prendre com un partit superimportant per reenganxar-nos a dalt», va assegurar el lateral català, malgrat que també va advertir que «tots els partits són igual d'importants, la Lliga és molt dura, i al final no et serveix de res guanyar el Fuenlabrada si després perds contra l'últim». Pablo Maffeo també va apuntar que «per guanyar partits cal un punt de sort» i va acabar qualificant de «final» el duel amb el Fuenlabrada perquè els pot servir per donar un cop d'autoritat a la Lliga, després d'un primer terç decebedor.



Buscant el millor Maffeo

També va parlar el lateral de la seva situació personal. Maffeo, que viu la quarta etapa al club, ha jugat enguany 13 partits (acumula 934 minuts), només perdent-se els duels amb l'Osca, el Deportivo i el Racing per lesió. «Aquests últims partits és veritat que m'estic trobant més còmode al camp perquè tinc confiança i sobretot crec en mi mateix. Però encara puc donar molt més. Estic treballant i em cuido bé perquè es pugui veure el millor Maffeo possible», va subratllar. Amb Martí ha sigut titular els últims dos partits, contra el Tenerife i a Ponferrada, mentre que en el debut del tècnic balear va sortir des de la banqueta a Almendralejo. També havia sigut suplent amb l'impàs entre Unzué i Martí que va capitanejar Juan Carlos Moreno davant l'Alcorcón.

El lateral va tornar al Girona aquest estiu, cedit per l'Stuttgart, on va viure un calvari la temporada passada, arribant a ser apartat de l'equip pel tècnic. Els alemanys havien pagat 10 milions per ell al Manchester City. A Montilivi Maffeo vol recuperar les sensacions i tornar a ser aquell lateral explosiu i vertical que el va dur a debutar amb la selecció espanyola sub-21 l'octubre de 2017 contra Eslovàquia, a la ciutat de Poprad (1-4).



L'èxit del fuenlabrada



Per altra banda el tècnic del Fuenlabrada, Mere Hermoso, va ser protagonista ahir al programa de Telemadrid El partido de la Una.



Pla d'entrenaments



El Girona es va reincorporar a la feina ahir a La Vinya després de tenir descans dimarts. Pep Lluís Martí també ha convocat sessions de treball per a avui, demà i dissabte a partir de 3/4 d'11 del matí, els dos primers dies als camps del PGA, i en la vigília de la visita del Fuenlabrada, a Montilivi.



Montilivi tour



Marc Gual, Jordi Calavera i Brian Oliván seran els protagonistes del Montilivi Tour d'aquesta tarda (17.30). Els participants tindran l'oportunitat de conèixer els tres jugadors del primer equip en el recorregut que els portarà pels racons més rellevants de l'estadi blanc-i-vermell. En una visita guiada d'uns 40 minuts, accediran a punts de Montilivi habitualment tancats per la gran majoria de públic; Llotja Presidencial, sala de premsa, vestidor del Girona, túnel de vestidors i la mateixa gespa. Allà podran seure a la banqueta i tenir el mateix punt de vista que tenen els jugadors els dies de partit. Finalment podran conèixer els futbolistes.