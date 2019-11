Stuani i Mojica fan part de l'entrenament amb el grup

El Girona va tornar ahir als entrenaments, després d'haver tingut dimarts jornada de descans, amb les novetats de Cristhian Stuani, ja reincorporat després de la seva estada amb la selecció d'Uruguai, i Mojica, que no va poder anar amb Colòmbia per la lesió que es va fer en el partit contra el Tenerife. A la gespa de la Vinya també hi va treballar Sebas Coris, i Ignasi Miquel va fer tota la sessió amb el grup i podria estar disponible per anar convocat diumenge contra el Fuenlabrada.

Stuani i Mojica no van fer tota la sessió. En el cas del davanter, perquè venia d'una estada amb la selecció i d'un viatge des de Tel Aviv. Mojica no va anar amb Colòmbia per una molèstia als isquiotibials de la cuixa esquerre i progressivament entrarà al grup.