La renovació del carnet de soci 2020 ja està disponible

El Girona viu un dels moments més dolços de la seva història malgrat el recent descens de categoria. Amb l'economia sanejada i disposant de la plantilla més cara de la Segona Divisió, s'hi ha de sumar una massa social envejable. La xifra d'abonats s'ha disparat fins als 9.501, el sostre històric de l'entitat. Perquè la temporada vinent, es trobi el primer equip a la categoria que es trobi, es repeteixin o fins i tot es millorin aquestes xifres, és indispensable tenir en vigor el carnet de soci, la renovació del qual ja està disponible.

Així ho informa el mateix Girona, que posa a disposició dels interessats més d'un canal per dur a terme aquesta operació. Es pot fer a través d'internet, com també a les taquilles de l'estadi. Qui tingui els pagaments domiciliats, no haurà de fer cap tràmit. Els rebuts es giraran el proper cinc de desembre al compte que s'indiqui i els nous carnets arribaran al domicili dels socis acompanyats amb un regal de benvinguda personalitzat. Els preus es mantenen respecte l'any anterior. L'infantil, que comprèn la mainada d'entre zero i sis anys, es xifra en deu euros. Els socis d'entre set i disseny anys han de pagar-ne trenta, mentre que són cinquanta els de la categoria adulta. El carnet ofereix avantatges com el 10% de descompte en entrades o fotografiar-se amb l'onze titular a l'estadi, entre d'altres.