«El Girona ens té com a exemple d'actitud i això és tot un orgull»

Els elogis per la bona temporada del Fuenlabrada no fan pas cap altra cosa que col·leccionar-se. Venen de tot arreu. També de Montilivi, on més d'una vegada, sobretot per boca del director esportiu, Quique Cárcel, s'ha destacat la «fam» dels seus futbolistes. Debutants a la categoria, ocupen la segona posició amb uns números excel·lents. Demà visiten Girona en un dels partits més destacats de la jornada. Avui en parlarà Pep Lluís Martí, però ahir va ser el torn per a Mere, tècnic dels madrilenys, qui precisament va parlar dels missatges positius que li ha dirigit el bàndol blanc-i-vermell. «Ser un exemple d'actitud per al Girona és un veritable orgull. Ens han posat com a exemple pel nostre caràcter. Tot això parla molt bé del treball que estem realitzant».

Mere aplaudeix la bona inèrcia dels seus, però té molt clar que demà se li presenta una prova ben difícil. «L'arribada de Martí a la banqueta ha fet que l'equip vagi cap amunt. En l'àmbit defensiu cada cop són més estables, permeten poques ocasions al rival i no deixen de banda la pilota aturada. A tot això se li suma un atac posicional molt ric. És un equip molt perillós en totes les seves facetes. Nosaltres ja respectàvem tots els rivals a Segona B, doncs encara ho fem més ara que estem a Segona A». Ara bé, Mere ha treballat com cada setmana, sense fer «cap tractament especial», sinó només «estudiant al detall» el rival. «Tenim una plantilla molt madura i no ens creiem més del que som. Guanyem perquè treballem i així ha de seguir sent, sé que no ens despistarem», afegia. Demà s'enfrontaran el pressupost més elevat amb el més baix del campionat. En va parlar el tècnic. «És una dada que existeix i que no podem negar. Sabíem que situacions així es donarien. Però estem bé i podem lluitar cada partit».