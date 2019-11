Pep Lluís Martí: "Els petits detalls seran importants per aconseguir la victòria"

Encadenant quatre jornades sense perdre, el Girona té demà la gran oportunitat de fer el salt a dalt de la taula. Els de Pep Lluís Martí poden atrapar el play-off i situar-se a només un punt de la segona plaça d'ascens directe, però per arribar-hi tenen el repte de guanyar al Fuenlabrada (18.00 hores). El conjunt madrileny és precisament el segon classificat i tenint en compte el seu bon estat de forma -tot i ser debutant a Segona A- no serà gens fàcil deixar els tres punts a Montilivi.

Després de viatjar amb diverses baixes a Ponferrada, el tècnic recupera uns quants efectius per enfrontar-se als de Mere. El killer Cristhian Stuani n'és un d'ells. "És un jugador molt important, però hem de ser capaços de treballar amb els jugadors que hi ha disponibles. Indiferentment de qui es tracti", ha explicat Martí a la roda de premsa.

L'entrenador no s'atreveix a dir si el Girona té "una dinàmica positiva, però m'agrada la dinàmica i la il·lusió que veig als entrenaments. L'esforç i la intensitat que em transmeten els jugadors em dona tranquil·litat". Conscient que el Fuenlabrada "no serà un rival fàcil a batre", Martí ha remarcat que si és segon no és per casualitat: "Fa les coses molt bé. És un equip sòlid i ordenat, que s'arreplega i pressiona a dalt quan li toca. Serà difícil trobar espais".

"Els petits detalls són molt importants per endur-nos els tres punts. Tot suma. Ens encantaria un partit còmode, però encara que fos així hi hauria dubtes fins que l'àrbitre no xiuli el final. És important situar-nos el més amunt possible per tenir confiança i que tothom ho vegi més fàcil", ha dit.