El Girona s'encomana a Stuani per allargar la bona dinàmica

Després de sumar 7 punts de 9 possibles en els tres primers partits, el nou Girona de Pep Lluís Martí té l'oportunitat aquesta tarda de continuar creixent si és capaç de superar el Fuenlabrada a Montilivi. L'equip és lluny encara de la seva millor versió però les estones de bones sensacions dels partits contra l'Extremadura i el Tenerife i el fet d'haver sortit vius -i amb opcions de guanyar- de Ponferrada, fa que l'entorn sigui optimista amb l'evolució de l'equip. Els resultats han donat confiança al que era un equip fràgil mentalment i dèbil al terreny de joc a la primera garrotada. Tanmateix, com sol recordar Martí, pensar en el que pugui passar al maig o al juny ara mateix no serveix absolutament de res.

El que toca ara és continuar fent passos endavant i el primer ha de ser aquesta tarda a l'estadi. Un repte d'allò més complicat si es té en compte la posició, la dinàmica i l'estat d'ànim amb què arriba el Fuenlabrada a Montilivi. Per aspirar a la plaça d'ascens tan desitjada, el Girona ha de saber competir i vèncer els equips que hi aspiren, com és el cas dels madrilenys, actuals tercers classificats. Per fer-ho, Martí recupera avui el seu principal baluard, Stuani, després d'anar concentrat amb la seva selecció, i també Gumbau, un cop complerta la sanció. A més a més, també és molt probable que tingui a disposició Miquel i Mojica, ja recuperats de les seves lesions. Caldrà veure també com està Borja García, que va acabar molt masegat diumenge passat.

El Girona torna a Montilivi amb la intenció de perllongar l'estat de gràcia que viu des que Martí se'n va fer càrrec. El sofert triomf per 1-0 contra el Tenerife i l'empat a Ponferrada van ser un pas més per veure l'equip agafar la confiança necessària i acostar-se a la versió que en vol Martí. Avui, tanmateix, toca deixar els punts a casa davant la revelació de la temporada. Una victòria podria suposar el punt d'inflexió que necessita el Girona per començar a mirar ja definitivament cap amunt i, de passada, un missatge cap als rivals. El retorn de Stuani està garantit en punta d'atac però el bon paper de Gual al Toralín podria fer que el badaloní es mantingués a l'onze en detriment de Gallar. D'altra banda, malgrat que Mojica ja estigui en condicions tot sembla indicar que Oliván es mantindrà a l'equip. Aday, Coris i Jozabed són baixa per lesió.

Una de les principals armes del Fuenlabrada són les accions d'estratègia a pilota aturada. Els madrilenys són l'equip que més profit treu de la categoria i fins ara ja n'ha marcat 11. Hugo Fraile és l'especialista en faltes i penals i també a posar pilotes a l'àrea on Prieto, Glaudir o Juanma no perdonen de cap. En aquest sentit, Martí podria optar per dotar de més centímetres la rereguarda per protegir-se en aquestes jugades i fer entrar a l'onze Juanpe en el lloc de Ramalho i Calavera per Maffeo. Els madrilenys van arribar ahir a la tarda sense els lesionats Iban Salvador ni Chico Flores.