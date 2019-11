Pep Lluís Martí: «Cap rival et regala res, però confiem en la victòria»

Si fins ara el discurs ha servit per obtenir bons resultats, no hi ha necessitat de canviar-lo. Pep Lluís Martí continua en la línia de treballar pel present del Girona. Ja no només «partit a partit», sinó a centrar-se en el «dia a dia» amb l'esforç i la dedicació de tots plegats com a única via possible per assolir l'objectiu. En conseqüència, les conferències de premsa s'enllesteixen en un obrir i tancar d'ulls. No cal donar mil voltes al que pot passar simplement perquè encara no ha passat. Ni tan sols rebent el segon classificat amb un munt d'efectes –com ho serien situar-se en play-off i a només un punt de la segona plaça d'ascens directe– si s'aconsegueix un triomf. Martí té clar que aquesta tarda vol deixar els tres punts a Montilivi, coneixent les fortaleses i debilitats del Fuenlabrada i aprofitant «la dinàmica i la il·lusió dels entrenaments» per marcar diferències en «els petits detalls». La resta ja vindrà sobre la marxa.

Preparació pel partit

«L'equip ha fet bona feina, treballant amb total predispocisió la setmana. Han entès els deures i estic content. Els jugadors també ho estan i se senten valents per encarar el partit amb ambició. Se'ls nota que tenen ganes que comenci el duel i, evidentment, de guanyar-lo. Cal tenir en compte l'actitud del Fuenlabrada, mai podem descartar cap tipus de circumstància perquè tot suma i aporta per guanyar. Els detalls, per més petits que siguin, tenen importància. Des del cos tècnic ho intentem transmetre amb la intenció que tot el que treballem, tant dins com fora del terreny de joc, ens ajudi per intentar sumar. Estem dins d'aquesta faceta, però tampoc ens oblidem de la qualitat dels jugadors, que és determinant».

El rival

«El Fuenlabrada ha demostrat durant tota la temporada que és un equip molt competitu i difícil de batre. Està clar que ens ho posarà difícil per marcar-los gol. És un equip sòlid, ordenat i que fa el que toca a cada moment. Tant si s'ha d'arreplegar com si ha de pressionar a dalt. Tots ho fan i ho fan bé, són molt ordenats, intensos i solidaris. Serà difícil trobar espais, però tindrem possibilitats de cercar la victòria. Hi confiem».

Recuperació d'efectius

«Borja García, Miquel i Mojica han passat per un procés de molèsties, però hi són. Han fet els entrenaments amb el grup i hi són per poder competir de la mateixa manera que la resta de jugadors. Valorarem com ha anat la seva recuperació i com es troben per saber si estan llestos per jugar els 90 minuts o no. A partir d'aquí, decidirem. També tenim Stuani, que és un jugador molt important per a nosaltres, encara que hem de ser capaços de fer feina amb els que hi som a cada moment. Quan hi sigui en Cristhian ens ajudarà i si no, serà un altre. Tenim confiança plena en tota la plantilla. Han d'estar preparats i segur que contra el Fuenlabrada ho estarà».

Ànims al vestidor

«Cada setmana intento inculcar-los que ens juguem el partit més important. No sé si podem catalogar el partit de final perquè cada jornada compta, ja que ens hi juguem tres punts. Aquesta també. Som conscients que ens enfrontem al segon perquè fa un munt de jornades que fa les coses bé. Ningú regala res en aquesta categoria i ells han demostrat tenir qualitat, ambició i treball col·lectiu».

Tenir l'ascens a prop

«Només ens interessa guanyar els tres punts. Si els aconseguim, podrem situar-nos a un o dos punts de l'ascens directe, però crec que hem de centrar-nos en el dia a dia. No parlo només de partit a partit, sinó dels entrenaments i de parar atenció a tot el que creiem pertinent. També és veritat que ser a dalt és important per enganxar l'afició, que els jugadors tinguin més confiança i tot es vegi més fàcil. No sé si ara estem en una dinàmica positiva, però el treball diari m'aporta il·lusió. Estic tranquil».

La igualtat a la lliga

«Ens agradaria tenir un partit còmode, però això no existeix. Fins i tot pateixes en un partit amb dos gols de diferència. Sempre tens el dubte que el rival faci l'empat. Hem de ser conscients que Segona és molt igualada i no hi haurà cap partit on puguem estar tranquils fins que l'àrbitre xiuli. No només el Girona, tots.