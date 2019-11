El repte de batre un equip de la part alta de la classificació per primera vegada

Tot i que el Fuenlabrada no té el nom d'altres clubs històrics de la categoria que sospiren per recuperar la Primera Divisió, a còpia de bona feina i resultats s'ha col·locat segon -tercer arran de la victòria de l'Osca- a la taula i no sembla que n'hagi de sortir amb facilitat. El Girona aspira a trencar l'estadística que diu que no se'n surt quan s'enfronta a rivals de la part alta. Fins ara, els gironins han caigut contra quatre dels equips que ocupen, abans de començar la jornada, les primeres sis posicions. El Cadis (2-0), l'Almeria (3-1), l'Osca (1-0) i l'Albacete (0-1) van superar el Girona de Juan Carlos Unzué. És a dir, el conjunt gironí ha perdut contra el primer, el tercer, el quart i el sisè. Les altres derrotes dels gironins van ser davant l'Elx (0-2) i a Oviedo (4-2).

En aquest sentit, els gironins tan sols han estat capaços de batre equips que ocupen posicions més enllà de la meitat de la taula (Rayo, Las Palmas, Extremadura, Tenerife, Màlaga, Racing i Deportivo de la Corunya). Un triomf avui contra el Fuenlabrada podria suposar el punt d'inflexió en l'àmbit classificatori que necessita l'equip.