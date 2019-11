Stuani i Borja García donen tres punts més a un Girona en clara línia ascendent

Tenir jugadors com Cristhian Stuani i Borja García és un tresor pel Girona. No li cal fer el millor partit a l'equip de Pep Lluís Martí perquè amb les pinzellades d'un i altre jugador n'hi ha prou per guanyar el Fuenlabrada, la gran revelació d'aquesta temporada, i encadenar així cinc jornades sense perdre. En un duel que ha anat guanyant emoció i intensitat amb el pas dels minuts, l'entrada al camp de Borja ha significat un abans i un després. De les seves botes han nascut les jugades dels dos gols dels locals, que han dut al signatura del davanter uruguaià. Un 2-0 que permet als gironins ser cinquens, tornar així a ocupar places de 'play-off' i situar-se a només un parell de punts de l'ascens directe.

Amb novetats importants respecte Ponferrada, recuperant titulars habituals com ho són Stuani i Gumbau, el Girona s'ha anat desinflant a mesura que ha avançat el cronòmetre. D'un inici prometedor, vestit amb una alta intensitat, velocitat en la circulació de la pilota i passades verticals amb molta intenció, s'ha passat a la manca d'idees i a la incapacitat per generar perill. Perquè durant el primer temps cap dels dos equips ha sigut capaç de xutar entre pals. Fins i tot ha sigut el Fuenlabrada el que s'ha atrevit a generar una mica més de perill, sobretot amb un cop de cap d'Oriol Riera al descompte que ha fregat el travesser. L'únic avís, a part d'un xut molt desviat de José Fran abans de la mitja hora. Menys han fet els de Martí, que no han provat Biel Ribas. Només un remat molt llunyà de Mojica que ha desviat Stuani prop de la porteria s'afegia al llistat d'arribades.

És cert que l'equip no ha patit i que Juan Carlos no ha hagut d'intervenir, però durant 45 minuts, la improductivitat ha sigut evident. Bona circulació de la pilota a banda i banda, i aparicions amb velocitat de Mojica i Maffeo per les ales, però cada centrada a l'àrea era refusada pels centrals, alts i corpulents. Stuani s'ha hagut de barallar contra el món, mentre que Samu Sáiz, titular en detriment d'un Borja García que continua a mig gas, no ha aparegut entre línies. Gumbau, productiu en defensa i a l'hora de crear, ha sigut una de les poques bones notícies, a l'espera d'un salt qualitatiu al segon acte per intentar que els tres punts es quedessin a casa.

L'espectador ha agraït que tot plegat s'animés només tornar dels vestidors. Més ritme i, sobretot, alguna arribada amb cara i ulls a cada porteria. Primer, quan Stuani ha rematat fora una centrada mil·limètrica de Mojica. I després, en dos xuts consecutius dels visitants, a peus de José Fran i Nteka, sense massa perill. Però més que el canvi d'actitud, el veritable punt d'inflexió s'ha produït quan Pep Lluís Martí ha decidit moure la banqueta. D'una tacada ha fet dos canvis. Gallar i Samu Sáiz, inadvertits durant 55 minuts, han deixat el seu lloc a Jonatan Soriano i Borja García. Ho ha agraït el Girona. Sobretot per l'entrada del 10. Ell ha participat activament en l'acció de l'1-0. Ha rebut la passada de Maffeo, que ho ha donat tot per robar una pilota prop de l'àrea del Fuenlabrada. Sense pensar-s'ho dues vegades, Borja l'ha donat de primeres per Stuani. L'uruguaià ha fet de les seves a l'àrea. Primer, desfent-se de Glauder amb un toc subtil i després, també amb cama dreta, superant Biel Ribas per fer esclatar Montilivi.

Pas endavant, però res decidit. Quedaven un munt de minuts per davant i en cap moment el Fuenlabrada ha llançat la tovallola. Ha fet un pas endavant i no ha empatat de miracle en un cop de cap de Juanma molt centrat que ha atrapat Juan Carlos. S'ha fet amb la pilota l'equip de Mere, que tot i trepitjar molt de camp contrari, no ha generat massa perill. Tampoc el Girona, que ha decidit tancar amb clau tot defensant el resultat i sortint amb perill al contracop. Martí ha fet un últim retoc, donant entrada a Juanpe per Jairo i passant a jugar amb tres centrals. La tònica s'ha mantingut fins que Stuani, qui si no, ha decidit el partit. En una ràpida transició, Borja ha tret de nou la brúixola i ha trobat Jonatan Soriano. El bagenc ha entrat per banda i ha posat una pilota d'or al cor de la gran perquè l'uruguaià, el de sempre, fes el 2-0 i ho deixes tot dat i beneït.

GIRONA: Juan Carlos, Maffeo, Ramalho, Alcalá, Mojica, Granell, Gumbau, Gallar (Jonatan Soriano, min. 55), Samu Sáiz (Borja García, min. 55), Jairo (Juanpe, min. 81) i Stuani

FUENLABRADA: Biel Ribas, Iribas, Prieto, Juanma, Glauder, Cristóbal, Clavería (Álex Vallejo, min. 55), Hugo Fraile, José Fran (Anderson, min. 76), Oriol Riera i Nteka (Héctor, min. 69)

GOLS: 1-0, Stuani (min. 61); 2-0, Stuani (min. 87)

ÀRBITRE: Ocón Arráiz (comitè La Rioja), ha amonestat Jairo, Mojica (Girona); Cristóbal, Nteka (Fuenlabrada). VAR: Arcediano Monescillo (comitè de Castella-La Manxa)

ESTADI: Montilivi, 8.243 espectadors