Maffeo: «Vam fer autocrítica per millorar»

Des de l'arribada de Pep Lluís Martí a la banqueta, el Girona és un altre. Sumar 10 punts dels 12 possibles ha fet créixer els ànims al vestidor i l'equip cada vegada se sent més segur sobre el terreny de joc. El partit d'ahir contra el Fuenlabrada és la prova que ha de servir com a punt d'inflexió perquè, tot i les poques ocasions que van sorgir, els gironins van saber trencar-lo per deixar la victòria a Montilivi. «Ja vaig dir a principis de la setmana passada que seria una final i així ha estat. Hem sabut treballar dur i tenir paciència», assegurava Pablo Maffeo.

El lateral, que va mostrar la millor versió, va recordar que els jugadors «de dalt tenen alguna cosa especial» per decidir el triomf. «Després de fer autocrítica, vam veure què podiem millorar i a mi em van donar un toc d'humilitat», va reconèixer. Maffeo va queixar-se d'unes molèsties als últims minuts, però va explicar que «només tenia un petit problema al pubis i no és res greu».