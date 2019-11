MERE «El partit ha sigut molt igualat i s'ha decidit per una errada nostra»

Fer un «bon partit» no va servir al Fuenlabrada per sumar en la seva primera visita a Montilivi. Baldomero Hermoso, Mere, va aplaudir l'esforç dels seus futbolistes, que durant molts minuts van estar dins del partit, però va admetre que la «qualitat» del rival i també una «errada» en l'acció del primer gol de Cristhian Stuani van ser les claus que explicaven el 2-0 definitiu.

«Les diferències entre un equip i l'altre són ostensibles, però no s'han notat. Ells no han tingut ocasions clares i això era un partit que interessava. També sabíem que en el moment que ens marquessin seria complicat i així ha sigut. Tot es desenvolupa a partir de l'error que genera l'1-0 i llavors hem entrat en el tipus de partit que no volíem. Ni un ni l'altre hem tingut ocasions clares. Existia la possibilitat de perdre, però potser crèiem que seria d'una altra manera i no pas en dos contracops», valorava. Mere elogiava la «qualitat» en atac dels gironins, assegurant que tant Borja com Stuani van ser «decisius». A més, va afirmar que l'equip català anirà a més. «Crec que jugarà millor. Martí acaba d'arribar i encara es nota que l'equip no està on es vol, però segur que milloraran. Estaran a dalt, sense cap dubte».