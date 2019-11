«Veure'ns a dalt a la classificació ens donarà confiança»

Amb «paciència», sabent «madurar» el partit i tenint més «personalitat i atreviment» que en d'altres jornades, el Girona ahir va sumar una victòria «més que merescuda» traient endavant un duel «complicat» davant del Fuenlabrada. Tres punts que enfilen l'equip fins la cinquena posició, cosa que, segons Pep Lluís Martí, injectarà «més confiança» al vestidor.

la fam dels jugadors



«Ho fan tot ells. Amb la seva predisposició al camp i també la il·lusió que posen en cada entrenament. Ells han sabut interpretar molt bé el partit. Era molt complicat, perquè calia tenir paciència. N'han tingut i han sabut madurar el partit. L'únic que ens ha faltat ha sigut acabar les seves jugades. No hem arribat amb claredat. Quan ha tocat, hem fet un pas endavant, demostrant personalitat. Estic molt orgullós de la seva feina».



ratxa de l'equip



«Cada partit és una història diferent. Ara l'únic que podem fer és gaudir d'aquesta victòria, però a partir d'aquí toca pensar en la propera jornada. Està clar que fent les coses així tenim més possibilitats que tot plegat ens vagi bé. Si tenim la pilota i si la gent de la banqueta aporta, com ha sigut al cas. És un petit inici, però repeteixo que cada partit és un món».

l'acció de l'1-0



«De nou ho torno a dir: ho han fet ells. Han sabut que era el moment de pressionar, de recuperar la pilota per no retrocedir molts metres deixant camp al rival. En Pablo (Maffeo) ha aconseguit la pilota i l'ha deixat perquè els nostres futbolistes hi posin les genialitats. Tot això ha servit per guanyar tres punts molt merescuts».



doble canvi



«Buscava posar al camp la imaginació que té un jugador com Borja García. Té molta claredat a l'hora de veure el futbol. La seva genialitat ha servit per fer la resta».



canvi de mentalitat



«Em plantejo que l'equip no abaixi la intensitat per donar-li cada dia la importància que es mereix. Treballo per millorar els entrenaments. Vull transmetre això als futbolistes. La qualitat dels jugadors hi és».

juanpe



«Haurem d'analitzar totes les situacions. En cada moment oportú farem els canvis que siguin necessaris a l'onze perquè el col·lectiu en surti beneficiat. Una cosa que té bona aquesta plantilla és que no es nota quan surt un jugador al camp i entra l'altre. Això és molt important. Juanpe és un futbolista important que segur que ens donarà moltes coses d'aquí fins al final de la temporada».



borja guanya el partit?



«Mai un futbolista pot guanyar tot sol un partit. El guanya tot l'equip i això és el que ha passat. Fins i tot l'han guanyat els que s'han quedat sense convocar, perquè també fan feina durant tota la setmana. Evidentment que la genialitat d'alguns acaba sent determinant. Però avui han sumat tots. Els migcampistes, per exemple, s'han donat una pallissa anant amunt i avall, defensant i construint»

cinquens i en «play-off»



«Ara mateix tenim els punts que tenim, l'important és veure quants en sumem a la jornada 42. Continuarem fent la nostra feina i a mi em sentireu sempre dir el mateix. Possiblement, com més amunt estiguem a la classificació més confiança tindrem. Serà millor per a nosaltres i també per a l'afició. És important però és evident que ara mateix hem de gaudir d'aquesta situació. A partir del dimarts, tornarem a la feina per preparar un partit que serà molt complicat».



la confiança creix



«S'ha notat que en tenim més. Hem mostrat moltes coses i ens hem atrevit una mica més. Hem arriscat a l'hora de fer passades verticals, traient la pilota des del darrere. L'únic que ens ha faltat és finalitzar les jugades. Hem arribat bé i això demostra tenir personalitat i que de mica en mica anem guanyant confiança».