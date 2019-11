La clàusula de Stuani va passar de 7 a 20 milions aquest estiu

Les darreres setmanes i arran de la manca de gol i, per extensió, de resultats de l'Espanyol, s'havia especulat amb un possible interès del conjunt periquito per fitxar Cristhian Stuani aquest proper mercat d'hivern. De la teoria a la realitat, tanmateix, n'hi ha un bon tros. L'operació és altament improbable perquè, segons va revelar ahir RAC-1, la clàusula de rescissió de l'uruguaià va pujar l'estiu passat fins als 20 milions d'euros arran de l'última millora i ampliació de contracte del davanter. Amb el descens a Segona A, el preu de Stuani sí que havia disminuït fins als 7 milions i això va fer que li ploguessin les ofertes. Tanmateix, cap el va convèncer i es va estimar més liderar l'intent de retorn a Primera a Montilivi. Amb l'augment altre cop de la clàusula a 20 milions, els temors a un possible adeu al gener, en principi, s'esvaeixen. Això sí, si no es puja, a l'estiu del 2020 la clàusula tornarà a rebaixar-se.