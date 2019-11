El Girona és el millor equip de les últimes 5 jornades

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, va ser el primer que va fer autocrítica al final de la temporada passada un cop confirmat el descens a Segona A. «Els burros hem estat nosaltres de deixar-nos-ho escapar», deia al mes de maig. Aquella funesta ratxa de 3 punts de 30 possibles va condemnar un Girona que a manca de 10 jornades tenia tres quarts de salvació a la butxaca. Cárcel va optar per no fer cap cop de timó a la banqueta i mantenir Eusebio Sacristán malgrat que la dinàmica conduïa inevitablement al desastre. Aquell immobilisme del màxim responsable esportiu va ser molt criticat per una afició que reclamava alguna reacció abans no fos massa tard.

Enguany, la cosa està sent diferent. La immensa pressió que hi ha, i que des del club també s'ha autoimposat, per tornar a Primera ha generat unes expectatives elevadíssimes. Això va fer que amb les primeres derrotes nasquessin els primers dubtes sobre la idoneïtat de l'elecció de Juan Carlos Unzué com a entrenador. El tècnic navarrès va salvar un match ball contra el Deportivo però, després de dues derrotes consecutives contra Elx (0-2) i Oviedo (4-2), la paciència es va acabar. Unzué va ser fulminat a la 12a jornada amb l'equip 11è a tres punts del play-off i un balanç de cinc victòries, un empat i sis derrotes.

Cárcel no ho veia clar i ben aviat va decidir actuar. Els números, de moment, diuen que la decisió ha estat la correcta. De fet, el Girona és un altre pel que fa sobretot a resultats, des que Unzué va ser destituït. Tant és així que el Girona és l'equip que més punts (11) ha sumat de les darreres cinc jornades disputades. La reacció ha estat total i l'equip es veu amb un altre aire, bàsicament quant a intensitat i solidaritat. Segurament, encara manca força per veure el Girona meravellar amb el seu joc, però de moment, amb l'arribada de Pep Lluís Martí (10 punts de 12 possibles) i el partit pont amb Juan Carlos Moreno (1 de 3), els números surten. En l'hipotètic cas que la Lliga hagués començat fa cinc jornades, amb el partit post-Unzué contra l'Alcorcón, el Girona en seria el líder amb 11 punts per davant d'Osca, Mirandés i Numància, amb 10, i d'Almeria i Alcorcón, amb 8.

Aquesta particular classificació assenyala també l'Osca, el Mirandés i el Numància com els altres millors equips del moment, amb 10 punts de 15 possibles sumats. En el grupet capdavanter també hi és el líder intractable Cadis, que n'ha sumat vuit amb dues victòries, dos empats i dues derrotes.

El dubte rau ara a saber si la reacció experimentada pel Girona arran del relleu a la banqueta és fruit de l'activació de la plantilla després del canvi d'entrenador o bé si Martí ha tocat la tecla adequada. De ben segur que el partit de dissabte a Saragossa serà una bona prova de foc per mesurar les forces dels gironins contra un rival directe en la lluita per l'ascens.