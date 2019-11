Montilivi es converteix en un fortí: 284 minuts sense encaixar-hi cap gol

Va costar doblegar el Fuenlabrada diumenge a Montilivi però el Girona al final es va encomanar a Borja García i Stuani i va acabar sumant els tres punts contra el Fuenlabrada (2-0). La dificultat de l'empresa va ser més trencar la teranyina teixida pels madrilenys que no pas evitar que el rival pogués fer mal. Sí, el Fuenlabrada va tenir alguna oportunitat, bàsicament un cop de cap d'Oriol Riera en l'afegit de la primera part, però tampoc van posar a prova gaire més Juan Carlos Martín. El porter del Girona s'està acostumant a ser un espectador més en els últims partits a Montilivi. De fet, gairebé sense que hom se n'hagi adonat, el porter madrileny ja encadena tres jornades sense encaixar cap gol a l'estadi. Ni l'Alcorcón (0-0), ni el Tenerife (1-0) ni el Fuenlabrada (2-0) han estat capaços de batre'l i això ha fet que el porter de Marchamalo acumuli ja 284 minuts invicte. Als 270 minuts dels tres últims partits també cal sumar-hi els 14 del darrer quart contra l'Elx (0-2).

Contra el Fuenlabrada, el Girona va signar el seu cinquè clean-sheet de la temporada a Montilivi i el sisè del curs en total. Els altres partits en què l'equip no ha encaixat cap gol com a local han estat contra Màlaga (1-0) i Las Palmas (1-0). A fora, l'equip va deixar la porteria a zero a Santander (0-3). La dada agafa encara més rellevància si es té en compte que, durant tota la temporada passada, el Girona només va aconseguir mantenir la seva porteria a zero quatre cops a Montilivi. Va ser en els partits contra Valladolid (0-0), Reial Societat (0-0), Leganés (0-0) i Sevilla (1-0). Això sí, mai van ser consecutius.

Per trobar una ratxa més bona que l'actual de Juan Carlos a Montilivi cal remuntar-se a la temporada de l'estrena a Primera Divisió (2017-18). Aleshores, el Girona va batre de manera consecutiva a l'estadi Getafe (1-0), Las Palmas (6-0), Athletic Club (2-0), Leganés (3-0), Celta de Vigo (1-0) i Deportivo de la Corunya (2-0). Yassine Bounou va estar-se 607 minuts sense rebre cap gol durant aquell interval de sis partits. El Girona de Pablo Machín va deixar la porteria a zero un total de set partits (l'altre va ser contra el Màlaga, 1-0).

Per donar més valor a la sèrie actual de Juan Carlos, cal recordar el curs de l'ascens (2016-17). Aquella temporada, el Girona va mantenir a zero la porteria com a local en un total de vuit partits: Reus (1-0), Oviedo (0-0), Numància (3-0), Còrdova (2-0), Sevilla Atlètic (2-0), Mallorca (1-0), Alcorcón (0-0) i Saragossa (0-0). Ara bé, la sèrie més llarga consecutiva sense encaixar a casa va ser de 279 minuts. És a dir, Juan Carlos ja l'ha superada.

Sens dubte, doncs, la millora en la rereguarda gironina és una de les claus de la reacció del Girona actual. Amb Martí a la banqueta, l'equip ha encaixat només dos gols (1-3 a Extremadura i 1-1 a Ponferradina) en quatre jornades.