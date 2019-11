Javi Ros: «El Girona té jugadors amb nivell de Primera»

El Saragossa, rival del Girona aquest dissabte a l'estadi de La Romareda, va tornar ahir als entrenaments i ho va fer amb les absències de Kagawa i James Igbekeme. Tots dos futbolistes van treballar al marge del grup. Un cop acabada la sessió va comparèixer davant dels mitjans de comunicació el migcampista Javi Ros, qui va aplaudir la recent victòria al camp del Rayo Vallecano, al mateix temps que avisava que tant ell com els seus companys «no ens podem relaxar» perquè els espera un partit «difícil» aquest cap de setmana. «El Girona és un dels favorits de la categoria, amb grandíssims jugadors que tenen nivell de Primera Divisió. Ens espera una prova que ens exigirà estar al dos-cents per cent. L'afrontem amb moltes ganes i tindrem el plus que ens aportarà la nostra afició. Esperem que els tres punts s'acabin quedant a casa».