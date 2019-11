Xumetra «El partit va anar com havia d'anar»

Un dels protagonistes de l'històric partit que va suposar l'ascens del Girona a Primera Divisió aquell 4 de juny del 2017 va ser Jordi Xumetra. L'estartitenc, ara futbolista de l'Olot, jugava al Saragossa aquell any (23 partits) i va tenir l'oportunitat de viure la festa sobre la gespa. Xumetra, exjugador del Girona (2006-10), recorda aquell dia. «A tots dos ens anava bé l'empat i la veritat és que va ser un partit sense ocasions ni xuts a porteria», destaca per afegir que «el Girona venia d'experiències negatives per pujar i nosaltres, que havíem tingut un any molt complicat amb tres entrenadors, volíem tancar la temporada. El partit va anar com havia d'anar». Xumetra, que va entrar al minut 62, confessa que «com a gironí va viure amb molta alegria que el Girona pugés a Primera Divisió».