Soriano es regira el turmell dret i estarà tres o quatre setmanes de baixa

Jonatan Soriano ha dit pràcticament adeu al 2019 després que el davanter es regirés molt fort ahir el turmell dret en pràcticament l'última jugada de l'entrenament. El futbolista, que havia de caminar ajudat per unes crosses, va desplaçar-se a la tarda a Barcelona per fer-se proves mèdiques que van determinar que pateix un esquinç de grau II. El club parla d'unes tres o quatre setmanes de baixa. D'altra banda, Borja García encara no ha fet net de la patacada que va rebre al maluc a Ponferrada i continua fent treball de recuperació.

La resta de la plantilla està disposició de Pep Lluís Martí, a excepció de d'Aday Benítez i de Jozabed Sánchez, encara lesionats. Miquel i Coris ja van reintegrar-se a la feina la semana passada.