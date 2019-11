«Abans era desordenat menjant»

«Jo sempre havia tingut una alimentació mal organitzada, va ser arribar aquí a Girona i trobar-me amb en Mate (Sergi Mateo), que ha estat una persona molt important per a mi i amb qui tant jo com l'Aday sempre hem tingut bon feeling; i amb ell, i en trobar-nos el nostre altre soci, hem fet anar endavant aquest projecte que crec que pot ajudar en la vida dels esportistes però també en la de qualsevol altra persona».

Així explicava ahir Borja García com va passar de ser un futbolista que no donava cap importància al que menjava a ser, a banda d'una de les peces més importants d'un Girona on aquesta és la seva cinquena temporada, un dels quatre socis d'una botiga de nutrició (Sanum Healthy House) al costat del seu company de vestidor Aday Benítez, del nutricionista del Girona Sergio Mateo (Mate) i de David Puigvert.

Amb el somriure que tenen els futbolistes quan tot rutlla sobre el camp, els dos reconeixen que el canvi amb l'arribada de Pep Lluís Martí a l'equip ha anat cap amunt tot i «estar agraïts pel que els va ensenyar Unzué». Borja García i Aday van inaugurar ahir la botiga, de tres plantes i 1.000 metres quadrats al carrer Emili Grahit, en un acte que va reunir alguns dels seus companys d'equip abans del partit de demà al vespre a Saragossa.

«L'alimentació i el benestar físic van ser unes de les bases perquè futbolistes com nosaltres poguéssim arribar a jugar a Primera Divisió, per això donem molta importància a aquest projecte i ens hem ajuntat perquè vagi endavant», explicava Aday, que ja ha deixat enrere l'esquinç del lligament lateral extern del genoll dret que es va fer en el partit contra l'Alcorcón: «Després de quatre setmanes fora per una lesió que podia durar-ne de quatre a sis, ara ja estic entrenant amb l'equip i, tant de bo, aquesta setmana ja pugui estar a disposició del míster i segur que si no és aquesta setmana serà la vinent».

Des de fora, Aday ha vist bé l'equip en el període de transició entre Juan Carlos Unzué i Pep Lluís Martí perquè «hem agafat una bona dinàmica amb cinc partits seguits sense perdre, que demostra que potser el canvi era el que necessitàvem, en una regularitat de resultats que a Segona Divisió és molt important i que costa molt d'aconseguir».



L'objectiu de donar guerra

El carriler de Sentmenat és conscient que amb l'equip guanyant partits és més complicat entrar a l'onze titular, però ahir recordava que «aquest és el meu sisè any i sempre he tingut molta competència; el més important és que jo em trobi bé i tingui confiança en mi com la tinc i està clar que d'aquí poc tornaré a donar guerra».

Recuperat d'un cop a les costelles que arrossegava des del partit de Ponferrada, Borja García espera jugar demà a Saragossa per seguir col·laborant en la millora del Girona en aquestes últimes jornades després d'un «inici de temporada complicat, en què ens va costar adaptar-nos al canvi de categoria i potser no vam estar prou atents com ho hauríem d'haver estat». El madrileny veu ara l'equip «en bona dinàmica» per anar cap amunt i lluitar per tornar a Primera Divisió amb l'equip on més temporades ha jugat en la seva carrera i en la ciutat on s'ha decidit a muntar un negoci. «Estic molt còmode a Girona, està clar que si he apostat per aquest projecte és perquè tinc clar que sempre tindré relació amb la ciutat», va reconèixer Borja durant l'acte d'inauguració d'ahir al vespre.