Martí: "Cal continuar millorant; no ens podem aturar"

"Tres punts". Això és el que hi haurà en joc demà a La Romareda. "Res més", segons ha assegurat aquest migdia Pep Lluís Martí abans de sortir cap a Saragossa. Pel duel contra els aragonesos de demà al vespre (21:00), Martí recupera Jordi Calavera i també Aday Benítez, que ha deixat enrere la lesió al genoll. Per contra, perd Jonatan Soriano, amb un esquinç al turmell. "Hi anirem a competir, sapiguent que serà molt complicat. Sabem del potencial del Saragossa que ha demostrat durant tota la temporada. Serà difícil però tenim ganes de sumar els tres punts".

Martí ha reconegut que el Girona està "fent pasos endavant" i que cada vegada "té més clares les coses que els demanem". Tot i això, desitja que la bona dinàmica no s'acabi aquí. "Cal continuar millorant; no ens podem aturar", ha dit aquest migdia. El balear ha subratllat el perill del davanter colombià Luis Suárez, però ha destacat la una de les claus del partit serà "treure la possessió de la pilota" al Saragossa. Pel que fa a l'estat de Borja García, caldrà esperar fins a darrera hora per saber si pot ser titular o bé comença des de la banqueta per culpa de les molèsties que arrossega al maluc des del partit a Ponferrada.