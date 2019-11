Mojica ja té nacionalitat espanyola i deixa de ser jugador extracomunitari

El Girona va anunciar ahir que el lateral Johan Mojica ha rebut la nacionalitat espanyola (un tràmit que feia mesos que estava seguint) i, per tant, deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari. A Segona Divisió se'n poden tenir dos, i a Primera, tres (la temporada passada el Girona tenia inscrits Mojica, Choco Lozano i Douglas, i durant el temps de baixa per llarga lesió del lateral hi va posar Paik). Amb aquesta nova situació l'equip de Pep Lluís Martí no tindrà cap futbolista extracomunitari i, per tant, de cara al mercat d'hivern, si fos necessari, podria obtenir-ne dos amb aquesta condició. Mojica és internacional colombià i ara també gaudirà de la doble nacionalitat espanyola, fet que li permet competir sense condició d'extracomunitari. El jugador va arribar al club el 2016 cedit pel Rayo i té contracte fins al 2022, després que fos comprat el 2018.