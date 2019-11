El Girona esmena els seus propis errors per salvar un punt

El Girona ha demostrat que és capaç del millor i també del pitjor. De fer una bona primera mitja hora i ballar a ritme de Borja García, posant-se per davant en el marcador i dominant per 0-2 a un rival directe a la part alta. El mateix equip que, en un tres i no res, pot acumular errades fins al punt de veure com el Saragossa girava la truita. Perquè avui a La Romareda, en un duel que ha tingut de tot i on el VAR ha sigut un clar protagonisme, els de Pep Lluís Martí han salvat els mobles a darrera hora tot esmenant els seus propis despropòsits. Tot gràcies a un gol de Cristhian Stuani des del punt de penal, per allargar fins a sis les jornades consecutives sense perdre.

Borja García, l'única novetat a l'onze titular, ha decidit convertir-se en un dels protagonismes de la nit i ho ha aconseguit. Si la setmana passada va ser decisiu sortint des de la banqueta, avui ha necessitat menys de mitja hora per fer dos gols i demostrar que es troba en un excel·lent moment de joc. El primer, posant a temps la punta de la bota per connectar una mil·limètrica passada de Maffeo. El segon, poc després i amb el rival encara estabornit, quan ha rebut la passada d'Stuani i ha definit amb encert creuant la pilota. Una acció, aquesta última, molt protestada pels locals, que han demanat falta del davanter uruguaià, que li ha pispat la cartera a Eguaras en una zona compromesa.

Amb el 0-2 i encara un món per davant, el vent ha bufat molt a favor d'un Girona que, tot i això, no ha sabut aprofitar la situació. Tret d'alguna arribada amb perill, el cert és que el Saragossa pràcticament no havia inquietat. Fins que una jugada desafortunada ha servit per retallar distàncies. Ramalho li ha fet una passada compromesa a Juan Carlos, qui en comptes de rebutjar de primeres ha decidit controlar la pilota. Luis Suárez se li ha llançat al damunt tocant l'esfèrica de tal manera que aquesta ha acabat entrant a porteria. Tornaven a néixer els aragonesos, que no han empatat de miracle just després, quan Soro ha connectat un cop de cap ben perillós. Aquest cop sí que ha estat encertat Juan Carlos, que ha volat per evitar el 2-2.

Les males sensacions amb les quals l'equip ha tancat el primer acte han tingut continuïtat només tornar dels vestidors. Molta més intensitat hi ha posat el Saragossa, decidit i valent, que ben aviat ha tingut el premi del gol. Mojica no ha tapat Soro i aquest ha posat una bona pilota al cor de l'àrea, on ha trobat Puado. El seu remat ha superat Juan Carlos. S'equilibrava de nou la balança però amb la diferència de l'estat anímic d'un i altre equip. Ferit, el Girona ha vist com Guti ha tingut el tercer, tot i que en aquesta ocasió la mala punteria i l'encert del porter han evitat un mal major.

Han entrat Aday i Samu Sáiz i els gironins han despertat. No pas gaire, però suficient per ensumar l'àrea visitant. Una acció assajada de córner que ha tapat la defensa i un xut d'Stuani que ha rebutjat Ratón han demostrat que l'equip encara estava viu.

A partir d'un quart d'hora del final, el protagonisme ha sigut pel VAR. El videoarbitratge ha decretar com a penal unes mans de Ramalho dins l'àrea. Luis Suárez confirmava la remuntada del Saragossa, quan encara quedava un quart d'hora pel final. Tot semblava negre pel Girona, que tot i això ha tingut temps de reaccionar. També gràcies a una pena màxima, en aquest cas per mans de Guitián i amb l'aparició del VAR. Stuani, infalible des dels onze metres, ha salvat els mobles amb el seu tretzè gol de la temporada.

SARAGOSSA: Ratón, Delmás, Grippo, Nieto, Guitián, Eguaras, Puado (Javi Ros, min. 84), Álex Blanco (Papu, min. 73), Guti, Soro i Luis Suárez (Linares, min. 86)

GIRONA: Juan Carlos, Maffeo, Alcalá, Ramalho, Mojica, Granell (Gual, min. 83), Gumbau, Gallar (Samu Sáiz, min. 72), Borja García, Jairo (Aday, min. 61) i Stuani

GOLS: 0-1, Borja García (min. 20); 0-2, Borja García (min. 27); 1-2, Luis Suárez (min. 38); 2-2, Puado (min. 49); 3-2, Luis Suárez, de penal (min. 79); 3-3, Stuani (min. 85)

ÀRBITRE: Miguel Ángel Ortiz Arias (comitè madrileny). Ha amonestat Luis Suárez, Raúl Guti (Saragossa); Granell, Gallar, Alcalá (Girona). Al VAR, Isidro Díaz de Mera Escuderos.

ESTADI: La Romareda, 19.298 espectadors.